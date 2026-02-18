Мерц исключил появление у Германии собственного ядерного оружия

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что открыт к обсуждению европейского ядерного сдерживания, подчеркнув, что Германия не стремится к независимому обладанию ядерным оружием.
Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к согражданам 5 марта 2025 заявлял, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.
"Я хочу, чтобы мы хотя бы обсудили предложение французов. Выйдет ли из этого что‑то в конечном итоге, я не знаю. Но я считаю, что такое предложение французского правительства в нынешние времена нельзя просто оставить без рассмотрения", - заявил Мерц в подкасте Machtwechsel.
При этом он подчеркнул, что Германия связана договором 2+4, а также договором о нераспространении ядерного оружия.
"Можно ли из него выйти, я даже не знаю. Подозреваю, что нет, по крайней мере не быстро. И для меня это тоже не варианты. Я бы не хотел, чтобы Германия размышляла о самостоятельной ядерной вооружённости", - отметил канцлер.
Мерц назвал "требованием времени" обсудить с Францией и, возможно, также с Великобританией, как усилить европейский компонент НАТО в дополнение к американскому ядерному зонтику. Однако он указал на большое количество нерешённых технических, правовых и политических вопросов в этой связи.
"У нас в бундесвере есть самолёты, способные нести ядерное оружие... Теоретически это могло бы распространиться и на британское, и на французское ядерное оружие. Насколько я знаю, французские ядерные силы базируются на море. Так что технически это, вероятно, менее актуально. Но вы видите, что здесь гора нерешённых технических вопросов, гора нерешённых международно-правовых вопросов, гора нерешённых практических вопросов, которые мы должны обсудить между собой", - заключил немецкий канцлер.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в заявлении много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Позднее он также заявил, что можно только выразить сожаление, что из Парижа звучат конфронтационные милитаристские заявления.
