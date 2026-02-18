Рейтинг@Mail.ru
Залужный начал свою игру, заявил Медведев
17:48 18.02.2026 (обновлено: 18:44 18.02.2026)
Залужный начал свою игру, заявил Медведев
Залужный начал свою игру, заявил Медведев

Медведев: Залужный начал свою игру против Зеленского

Валерий Залужный
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Посол в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный начал свою игру, обвинив Владимира Зеленского в срыве контрнаступления в 2023 году, считает заместитель председателя Совета безопасности, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Залужный начал свою игру и наехал на генитального паяца, обвинив в срыве контрнаступления в 2023-м. Схватка свидомого фельдмаршала и коверного клоуна началась! Интересно, кто кого арестует? Пора запасаться попкорном", — написал он в Telegram-канале.

Ранее бывший главком обвинил главу киевского режима в крахе плана, разработанного совместно с партнерами из НАТО. По его словам, изначально боевики должны были "единым кулаком" ударить в Запорожской области, но в итоге они сосредоточились на более обширной территории, что ослабило их.
Контрнаступление ВСУ началось 4 июня 2023 года на трех направлениях: Запорожском, Южнодонецком и Артемовском. В нем участвовали подразделения, подготовленные инструкторами из стран альянса. Три месяца спустя Владимир Путин констатировал провал операции — ВСУ не достигли целей ни на одном из участков.
