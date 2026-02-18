Залужный начал свою игру, заявил Медведев

«

"Залужный начал свою игру и наехал на генитального паяца, обвинив в срыве контрнаступления в 2023-м. Схватка свидомого фельдмаршала и коверного клоуна началась! Интересно, кто кого арестует? Пора запасаться попкорном", — написал он в Telegram-канале.