ЕР и Компартия Кубы продолжат укреплять сотрудничество, заявил Медведев

"Продолжим активно укреплять взаимодействие между партией " Единая Россия " и КПК. В прошлом году было подписано межпартийное соглашение об особо привилегированном партнёрстве", - написал Медведев в Max .

По его словам, многое делается и для расширения сотрудничества между молодёжными активами двух партий. Он также отметил существенный вклад КПК в работу антинеоколониального Движения "За свободу наций!".