ЕР и Компартия Кубы продолжат укреплять сотрудничество, заявил Медведев
17:11 18.02.2026 (обновлено: 17:50 18.02.2026)
ЕР и Компартия Кубы продолжат укреплять сотрудничество, заявил Медведев
ЕР и Компартия Кубы продолжат укреплять сотрудничество, заявил Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья во время встречи. 18 февраля 2026
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья во время встречи. 18 февраля 2026
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. "Единая Россия" и Коммунистическая партия Кубы (КПК) продолжат укреплять межпартийное взаимодействие, заявил председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В среду он провел встречу с главой МИД Кубы, членом политбюро ЦК КПК Бруно Эдуардо Родригесом Паррильей, который находится с визитом в Москве.
"Продолжим активно укреплять взаимодействие между партией "Единая Россия" и КПК. В прошлом году было подписано межпартийное соглашение об особо привилегированном партнёрстве", - написал Медведев в Max.

По его словам, многое делается и для расширения сотрудничества между молодёжными активами двух партий. Он также отметил существенный вклад КПК в работу антинеоколониального Движения "За свободу наций!".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья во время встречи в Москве. 18 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Сотрудничество России и Кубы не представляет угрозу для США, заявил Лавров
