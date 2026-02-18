Рейтинг@Mail.ru
Медведев провел встречу с главой МИД Кубы
16:45 18.02.2026 (обновлено: 16:50 18.02.2026)
Медведев провел встречу с главой МИД Кубы
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, руководитель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что провел встречу с главой МИД Кубы Бруно... РИА Новости, 18.02.2026
Медведев провел встречу с главой МИД Кубы

Медведев сообщил, что провел встречу с главой МИД Кубы Родригесом Паррильей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, руководитель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что провел встречу с главой МИД Кубы Бруно Эдуардо Родригесом Паррильей.
"Провел встречу со специальным посланником партии и правительства Республики Куба, членом политбюро ЦК Коммунистической партии Кубы (КПК), министром иностранных дел Республики Куба Бруно Эдуардо Родригесом Паррильей", - написал Медведев в MAX.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья во время встречи в Москве. 18 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Сотрудничество России и Кубы не представляет угрозу для США, заявил Лавров
Вчера, 13:28
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
