Мединский пошутил об уроках истории после переговоров в Женеве - РИА Новости, 18.02.2026
18:40 18.02.2026
Мединский пошутил об уроках истории после переговоров в Женеве
Помощник президента РФ, глава российской делегации в Женеве пошутил об уроках истории на переговорах по украинскому урегулированию в Швейцарии, отметив, что... РИА Новости, 18.02.2026
в мире
женева (город)
сша
россия
стив уиткофф
джаред кушнер
переговоры по украине в женеве — 2026
в мире, женева (город), сша, россия, стив уиткофф, джаред кушнер, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Женева (город), США, Россия, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Мединский пошутил об уроках истории на переговорах по Украине в Женеве

Владимир Мединский во время пресс-подхода в отеле "Интерконтиненталь" в Женеве
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ, глава российской делегации в Женеве пошутил об уроках истории на переговорах по украинскому урегулированию в Швейцарии, отметив, что делегации "на Крещении Руси остановились".
"(Переговоры в Женеве прошли - ред.) в рабочем порядке, если вы имеете в виду шутки про уроки истории — мы на Крещении Руси остановились", - сообщил Мединский RT, отвечая на вопрос о прошедших переговорах по урегулированию.
Трехсторонние переговоры прошли в Женеве 17-18 февраля. Мединский возглавлял российскую делегацию. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер также приняли участие во встрече.
Ранее источник РИА Новости в переговорной группе сообщил, что российская делегация высоко оценила усилия швейцарской стороны по организации переговоров.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
На переговорах в Женеве не подписали никаких документов, сообщил источник
