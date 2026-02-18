Рейтинг@Mail.ru
Мединский подтвердил, что провел закрытую встречу с украинской стороной - РИА Новости, 18.02.2026
16:29 18.02.2026
Мединский подтвердил, что провел закрытую встречу с украинской стороной
Мединский подтвердил, что провел закрытую встречу с украинской стороной - РИА Новости, 18.02.2026
Мединский подтвердил, что провел закрытую встречу с украинской стороной
Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах по украинскому урегулированию Владимир Мединский, который после завершения встречи в... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T16:29:00+03:00
2026-02-18T16:29:00+03:00
женева (город), россия, владимир мединский, мирный план сша по украине, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Женева (город), Россия, Владимир Мединский, Мирный план США по Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Мединский подтвердил, что провел закрытую встречу с украинской стороной

Мединский подтвердил, что провел в Женеве закрытую встречу с украинской стороной

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
ЖЕНЕВА, 18 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах по украинскому урегулированию Владимир Мединский, который после завершения встречи в трехстороннем формате провел закрытые двухчасовые переговоры на площадке в Женеве, подтвердил, что его встреча была с украинской стороной.
"Да, с украинской", - сказал Мединский журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Трехсторонние переговоры прошли в Женеве 17-18 февраля.
