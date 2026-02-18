Мединский провел двухчасовые переговоры перед вылетом из Женевы

ЖЕНЕВА, 18 фев — РИА Новости. Глава российской делегации Владимир Мединский провел двухчасовую встречу перед вылетом из Женевы, рассказал РИА Новости источник в переговорной группе.
"Мединский в закрытом режиме провел переговоры в гостинице InterContinental перед отлетом", — сказал собеседник агентства.
Эту информацию подтвердил сам представитель президента и уточнил, что встретился с украинской стороной. Та, в свою очередь, утверждает, что на встрече с Мединским присутствовали секретарь СНБО Рустем Умеров и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.
Третий раунд переговоров по мирному урегулированию стартовал в Швейцарии во вторник. По словам Мединского, они были тяжелыми, но деловыми. В первый день встреча продлилась шесть часов, во второй — два. Новые контакты состоятся в ближайшее время, добавил он.
Журналисты у отеля "Интерконтиненталь" в Женеве
Американскую делегацию возглавлял спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, украинскую — руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.