Мединский провел двухчасовые переговоры перед вылетом из Женевы

Замглавы МИД России Михаил Галузин, помощник президента Владимир Мединский, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил адмирал Игорь Костюков во время трехсторонней встречи делегаций в Женеве

ЖЕНЕВА, 18 фев — РИА Новости. Глава российской делегации Владимир Мединский провел двухчасовую встречу перед вылетом из Женевы, рассказал РИА Новости источник в переговорной группе.

Мединский в закрытом режиме провел переговоры в гостинице InterContinental перед отлетом", — сказал собеседник агентства.

Эту информацию подтвердил сам представитель президента и уточнил, что встретился с украинской стороной. Та, в свою очередь, утверждает, что на встрече с Мединским присутствовали секретарь СНБО Рустем Умеров и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

Третий раунд переговоров по мирному урегулированию стартовал в Швейцарии во вторник. По словам Мединского, они были тяжелыми, но деловыми. В первый день встреча продлилась шесть часов, во второй — два. Новые контакты состоятся в ближайшее время, добавил он.

Американскую делегацию возглавлял спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, украинскую — руководитель офиса делегацию возглавлял спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер,— руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.

В Женеву также прибыли британцы во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом. Как накануне рассказал источник агентства, они хотели узнать об итогах встречи. За ней наблюдали и представители Германии , Франции и Италии

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана , предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".

Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.