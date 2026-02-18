Рейтинг@Mail.ru
Мединский провел двухчасовые переговоры перед вылетом из Женевы - РИА Новости, 18.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:10 18.02.2026 (обновлено: 20:37 18.02.2026)
Мединский провел двухчасовые переговоры перед вылетом из Женевы
Мединский провел двухчасовые переговоры перед вылетом из Женевы - РИА Новости, 18.02.2026
Мединский провел двухчасовые переговоры перед вылетом из Женевы
Глава российской делегации Владимир Мединский провел двухчасовую встречу перед вылетом из Женевы, рассказал РИА Новости источник в переговорной группе. РИА Новости, 18.02.2026
Пресс-подход Мединского по итогам трехсторонней встречи РФ, США и Украины в Женеве
Пресс-подход Мединского по итогам трехсторонней встречи РФ, США и Украины в Женеве
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗамглавы МИД России Михаил Галузин, помощник президента Владимир Мединский, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил адмирал Игорь Костюков во время трехсторонней встречи делегаций в Женеве
Замглавы МИД России Михаил Галузин, помощник президента Владимир Мединский, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил адмирал Игорь Костюков во время трехсторонней встречи делегаций в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Замглавы МИД России Михаил Галузин, помощник президента Владимир Мединский, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил адмирал Игорь Костюков во время трехсторонней встречи делегаций в Женеве
ЖЕНЕВА, 18 фев — РИА Новости. Глава российской делегации Владимир Мединский провел двухчасовую встречу перед вылетом из Женевы, рассказал РИА Новости источник в переговорной группе.
"Мединский в закрытом режиме провел переговоры в гостинице InterContinental перед отлетом", — сказал собеседник агентства.
Эту информацию подтвердил сам представитель президента и уточнил, что встретился с украинской стороной. Та, в свою очередь, утверждает, что на встрече с Мединским присутствовали секретарь СНБО Рустем Умеров и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.
Третий раунд переговоров по мирному урегулированию стартовал в Швейцарии во вторник. По словам Мединского, они были тяжелыми, но деловыми. В первый день встреча продлилась шесть часов, во второй — два. Новые контакты состоятся в ближайшее время, добавил он.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖурналисты у отеля "Интерконтиненталь" в Женеве
Журналисты у отеля Интерконтиненталь в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Журналисты у отеля "Интерконтиненталь" в Женеве
Американскую делегацию возглавлял спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, украинскую — руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.
В Женеву также прибыли британцы во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом. Как накануне рассказал источник агентства, они хотели узнать об итогах встречи. За ней наблюдали и представители Германии, Франции и Италии.
Украинская делегация во время переговоров в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Мир не подпишут". На Западе сделали заявление о переговорах с Россией
Вчера, 14:15

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Зеленский и российские ракетчики обеспечили прогресс в переговорах в Женеве
Вчера, 08:00
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
 
Специальная военная операция на УкраинеЖенева (город)РоссияВладимир МединскийМирный план США по УкраинеПереговоры по Украине в Женеве — 2026В миреСтив УиткоффДональд ТрампУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
