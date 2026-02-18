Рейтинг@Mail.ru
Мединский вернулся в отель, где размещалась делегация на время переговоров
2026-02-18T16:06:00+03:00
2026-02-18T16:06:00+03:00
ЖЕНЕВА,18 фев - РИА Новости. Глава российской делегации в Женеве, помощник президента РФ Владимир Мединский вернулся в отель, в котором размещалась делегация на время переговоров, передает корреспондент РИА Новости.
Мединский вернулся в отель, в котором размещалась российская делегация во время проведения переговоров по украинскому урегулированию в Женеве.
Переговоры прошли в Женеве 17-18 февраля.
Вчера, 12:56
 
