Мединский вернулся в отель, где размещалась делегация на время переговоров
Глава российской делегации в Женеве, помощник президента РФ Владимир Мединский вернулся в отель, в котором размещалась делегация на время переговоров, передает... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T16:06:00+03:00
