Мединский анонсировал новый раунд переговоров по Украине
Мединский анонсировал новый раунд переговоров по Украине
Новый раунд переговоров по Украине состоится в ближайшее время, заявил глава делегации РФ на переговорах в Женеве Владимир Мединский. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T12:56:00+03:00
переговоры по украине в женеве — 2026
в мире
украина
женева (город)
владимир мединский
россия
Мединский анонсировал новый раунд переговоров по Украине
Мединский заявил, что новый раунд переговоров состоится в ближайшее время