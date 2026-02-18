Рейтинг@Mail.ru
Мединский анонсировал новый раунд переговоров по Украине - РИА Новости, 18.02.2026
12:56 18.02.2026
Мединский анонсировал новый раунд переговоров по Украине
Новый раунд переговоров по Украине состоится в ближайшее время, заявил глава делегации РФ на переговорах в Женеве Владимир Мединский. РИА Новости, 18.02.2026
переговоры по украине в женеве — 2026
Мединский анонсировал новый раунд переговоров по Украине

Мединский заявил, что новый раунд переговоров состоится в ближайшее время

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
ЖЕНЕВА, 18 фев - РИА Новости. Новый раунд переговоров по Украине состоится в ближайшее время, заявил глава делегации РФ на переговорах в Женеве Владимир Мединский.
"В ближайшее время состоится следующая встреча", - сказал Мединский журналистам.
В Женеве 17-18 февраля проходят переговоры по урегулированию на Украине. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.
Зеленский и российские ракетчики обеспечили прогресс в переговорах в Женеве
