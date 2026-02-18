В Киеве подтвердили, что Мединский провел встречу с Умеровым в Женеве

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах по украинскому урегулированию Владимир Мединский встречался в Женеве с секретарем украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым, сообщила пресс-секретарь Умерова Диана Давитян.

Киева и Женеве 17-18 февраля прошли переговоры представителей Москвы Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине Мединский ранее в среду заявил, что провел закрытые двухчасовые переговоры на площадке в Женеве, подтвердил, что его встреча была с украинской стороной.

"После основного раунда переговоров в Женеве Украина и РФ провели отдельную встречу. На ней были представлены председатели двух делегаций — Умеров и Мединский соответственно, а также (глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид – ред.) Арахамия… Эти переговоры длились примерно полтора часа, темы общения неизвестны", - приводит слова Давитян украинский телеканал "Общественное".

Умеров ранее заявил, что на переговорах в Женеве по урегулированию конфликта на Украине был достигнут прогресс, стороны прояснили ряд вопросов, а остальные требуют дополнительной координации.