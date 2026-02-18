Рейтинг@Mail.ru
В Киеве подтвердили, что Мединский провел встречу с Умеровым в Женеве
19:37 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/medinskij-2075298664.html
В Киеве подтвердили, что Мединский провел встречу с Умеровым в Женеве
В Киеве подтвердили, что Мединский провел встречу с Умеровым в Женеве - РИА Новости, 18.02.2026
В Киеве подтвердили, что Мединский провел встречу с Умеровым в Женеве
Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах по украинскому урегулированию Владимир Мединский встречался в Женеве с секретарем украинского... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T19:37:00+03:00
2026-02-18T19:37:00+03:00
в мире
женева (город)
украина
россия
владимир мединский
рустем умеров
совет национальной безопасности и обороны украины
верховная рада украины
женева (город)
украина
россия
в мире, женева (город), украина, россия, владимир мединский, рустем умеров, совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины, мирный план сша по украине
В мире, Женева (город), Украина, Россия, Владимир Мединский, Рустем Умеров, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Верховная Рада Украины, Мирный план США по Украине
В Киеве подтвердили, что Мединский провел встречу с Умеровым в Женеве

В Киеве подтвердили, что Мединский провел с Умеровым отдельную встречу в Женеве

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПрохожая у отеля "Интерконтиненталь" в Женеве
Прохожая у отеля Интерконтиненталь в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Прохожая у отеля "Интерконтиненталь" в Женеве
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах по украинскому урегулированию Владимир Мединский встречался в Женеве с секретарем украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым, сообщила пресс-секретарь Умерова Диана Давитян.
В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Мединский ранее в среду заявил, что провел закрытые двухчасовые переговоры на площадке в Женеве, подтвердил, что его встреча была с украинской стороной.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Зеленский и российские ракетчики обеспечили прогресс в переговорах в Женеве
Вчера, 08:00
"После основного раунда переговоров в Женеве Украина и РФ провели отдельную встречу. На ней были представлены председатели двух делегаций — Умеров и Мединский соответственно, а также (глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид – ред.) Арахамия… Эти переговоры длились примерно полтора часа, темы общения неизвестны", - приводит слова Давитян украинский телеканал "Общественное".
Умеров ранее заявил, что на переговорах в Женеве по урегулированию конфликта на Украине был достигнут прогресс, стороны прояснили ряд вопросов, а остальные требуют дополнительной координации.
Как заявил ранее глава делегации РФ Владимир Мединский, переговоры в Женеве были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новый раунд переговоров по Украине состоится в ближайшее время.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Вашингтон доигрался: Зеленский окончательно потерял страх
17 февраля, 08:00
 
В миреЖенева (город)УкраинаРоссияВладимир МединскийРустем УмеровСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВерховная Рада УкраиныМирный план США по Украине
 
 
