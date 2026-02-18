https://ria.ru/20260218/max-2075209581.html
Более двух миллионов россиян оформили цифровой ID в Max
Более двух миллионов россиян оформили цифровой ID в Max
Более двух миллионов россиян оформили цифровой ID в Max
Более 2,6 миллиона россиян оформили цифровой ID в Max, из них порядка 1,1 миллиона подтвердили возраст при покупке товаров с возрастными ограничениями
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Более 2,6 миллиона россиян оформили цифровой ID в Max, из них порядка 1,1 миллиона подтвердили возраст при покупке товаров с возрастными ограничениями, следует из презентации главы Минцифры РФ Максута Шадаева, представленной на заседании комитета Госдумы по информполитике.
Согласно данным из презентации, россияне с цифровым ID использовали его для посещения учреждений культуры более 9 тысяч раз.
Кроме того, более 8 миллионов пользователей платформы состоят в домовых чатах. Свыше 46 тысяч больничных листов закрыто без очного посещения, а также оказано 67 тысяч телемедицинских консультаций.