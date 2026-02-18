Рейтинг@Mail.ru
Более двух миллионов россиян оформили цифровой ID в Max - РИА Новости, 18.02.2026
14:26 18.02.2026 (обновлено: 14:39 18.02.2026)
Более двух миллионов россиян оформили цифровой ID в Max
Более 2,6 миллиона россиян оформили цифровой ID в Max, из них порядка 1,1 миллиона подтвердили возраст при покупке товаров с возрастными ограничениями, следует... РИА Новости, 18.02.2026
Более двух миллионов россиян оформили цифровой ID в Max

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Более 2,6 миллиона россиян оформили цифровой ID в Max, из них порядка 1,1 миллиона подтвердили возраст при покупке товаров с возрастными ограничениями, следует из презентации главы Минцифры РФ Максута Шадаева, представленной на заседании комитета Госдумы по информполитике.
Согласно данным из презентации, россияне с цифровым ID использовали его для посещения учреждений культуры более 9 тысяч раз.
Кроме того, более 8 миллионов пользователей платформы состоят в домовых чатах. Свыше 46 тысяч больничных листов закрыто без очного посещения, а также оказано 67 тысяч телемедицинских консультаций.
Соцфонд рассказал об оперативной рассылке уведомлений с "Госуслуг" в MAX
