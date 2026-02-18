Более двух миллионов россиян оформили цифровой ID в Max

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Более 2,6 миллиона россиян оформили цифровой ID в Max, из них порядка 1,1 миллиона подтвердили возраст при покупке товаров с возрастными ограничениями, следует из презентации главы Минцифры РФ Максута Шадаева, представленной на заседании комитета Госдумы по информполитике.

Согласно данным из презентации, россияне с цифровым ID использовали его для посещения учреждений культуры более 9 тысяч раз.