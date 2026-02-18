Рейтинг@Mail.ru
Маск предложил Netflix сделать сериал, в котором он был бы чернокожим
02:39 18.02.2026 (обновлено: 05:42 18.02.2026)
Маск предложил Netflix сделать сериал, в котором он был бы чернокожим
Маск предложил Netflix сделать сериал, в котором он был бы чернокожим - РИА Новости, 18.02.2026
Маск предложил Netflix сделать сериал, в котором он был бы чернокожим
Американский миллиардер Илон Маск предложил стриминговому сервису Netflix сделать про себя сериал, в котором он был бы изображен чернокожим. РИА Новости, 18.02.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск предложил стриминговому сервису Netflix сделать про себя сериал, в котором он был бы изображен чернокожим.
Так предприниматель прокомментировал публикацию в соцсети X другого пользователя, который прикрепил картинку, сделанную с помощью искусственного интеллекта. Картинка представляет собой пародию на рекламу сериала про бизнесмена от Netflix. На ней изображен чернокожий Илон Маск и инопланетяне. Пользователь написал, что картинка представляет почти каждое шоу Netflix.
"Пожалуйста, сделайте это реальностью, это было бы круто", - говорится в сообщении Маска в соцсети X.
В октябре Маск призвал бойкотировать стриминговый сервис Netflix, так как он вредит психическому здоровью детей из-за леволиберальной повестки в отношении трансгендерных лиц*.
* Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.
