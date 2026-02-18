https://ria.ru/20260218/market-2075126178.html
"Яндекс Маркет" запустил экспресс-доставку товаров в пункты выдачи заказов
"Яндекс Маркет" запустил экспресс-доставку товаров в пункты выдачи заказов - РИА Новости, 18.02.2026
"Яндекс Маркет" запустил экспресс-доставку товаров в пункты выдачи заказов
"Яндекс Маркет" запустил экспресс-доставку товаров в пункты выдачи заказов (ПВЗ), рассказали РИА Новости в маркетплейсе. РИА Новости, 18.02.2026
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. "Яндекс Маркет" запустил экспресс-доставку товаров в пункты выдачи заказов (ПВЗ), рассказали РИА Новости в маркетплейсе.
"Покупатели "Яндекс Маркета
" теперь смогут получить срочные заказы за несколько часов не только с доставкой курьером до двери, но и в удобный им пункт выдачи заказов (ПВЗ)", - говорится в сообщении.
Так, курьер заберет товар со склада продавца и привезет его в этот же день в течение 2 часов в нужный ПВЗ. Заказы, которые покупатели не успели забрать в день в день, будут храниться в пункте выдачи в течение 14 дней.
Отмечается, что для продавцов механика работы остается прежней – те же тарифы, что и при курьерской доставке по модели "Экспресс", та же логистика возвратов и невыкупленных товаров.
Запуск стал частью стратегии маркетплейса по расширению логистических сценариев. Покупателям доступна доставка "по клику", в том числе из ПВЗ, а также возвраты "по клику".