"Яндекс Маркет" запустил экспресс-доставку товаров в пункты выдачи заказов
18.02.2026
09:59 18.02.2026 (обновлено: 10:11 18.02.2026)
"Яндекс Маркет" запустил экспресс-доставку товаров в пункты выдачи заказов
"Яндекс Маркет" запустил экспресс-доставку товаров в пункты выдачи заказов - РИА Новости, 18.02.2026
"Яндекс Маркет" запустил экспресс-доставку товаров в пункты выдачи заказов
"Яндекс Маркет" запустил экспресс-доставку товаров в пункты выдачи заказов (ПВЗ), рассказали РИА Новости в маркетплейсе. РИА Новости, 18.02.2026
2026
РИА Новости
Новости
"Яндекс Маркет" запустил экспресс-доставку товаров в пункты выдачи заказов

"Яндекс Маркет" запустил экспресс-доставку товаров на ПВЗ

Логистический центр "Яндекс.Маркет"
Логистический центр Яндекс.Маркет - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Логистический центр "Яндекс.Маркет" . Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. "Яндекс Маркет" запустил экспресс-доставку товаров в пункты выдачи заказов (ПВЗ), рассказали РИА Новости в маркетплейсе.
"Покупатели "Яндекс Маркета" теперь смогут получить срочные заказы за несколько часов не только с доставкой курьером до двери, но и в удобный им пункт выдачи заказов (ПВЗ)", - говорится в сообщении.
Логистический центр - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В России для маркетплейсов определят перечень невозвратных товаров
16 февраля, 21:26
Так, курьер заберет товар со склада продавца и привезет его в этот же день в течение 2 часов в нужный ПВЗ. Заказы, которые покупатели не успели забрать в день в день, будут храниться в пункте выдачи в течение 14 дней.
Отмечается, что для продавцов механика работы остается прежней – те же тарифы, что и при курьерской доставке по модели "Экспресс", та же логистика возвратов и невыкупленных товаров.
Запуск стал частью стратегии маркетплейса по расширению логистических сценариев. Покупателям доступна доставка "по клику", в том числе из ПВЗ, а также возвраты "по клику".
ГД не будет рассматривать введение НДС на импортные товары на маркетплейсах
17 февраля, 15:45
ГД не будет рассматривать введение НДС на импортные товары на маркетплейсах
17 февраля, 15:45
 
Яндекс.МаркетРоссияЭкономика
 
 
