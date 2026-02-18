https://ria.ru/20260218/marinera-2075220567.html
Капитану танкера "Маринера", захваченного США, выдвинули обвинения
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Гражданину Грузии Автандилу Каландадзе, капитану танкера "Маринера", захваченного американской береговой охраной, в США предъявлены два федеральных обвинения, следует из обвинительного заключения, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
Каландадзе обвиняют в том, что на танкере незаконно подняли флаг Гайаны
, хотя судно в этой стране не было зарегистрировано, а также в том, что он не выполнил требование береговой охраны США
остановиться для досмотра.
"Обвиняемый Автандил Каландадзе… до проведения обыска и изъятия имущества, а именно танкера M/T Bella 1 (IMO: 9230880), умышленно предпринял действия, заявив, что судно ходит под флагом Гайаны, с целью воспрепятствовать законным полномочиям правительства Соединённых Штатов взять его под контроль, …а также,… будучи капитаном судна, …умышленно не подчинился приказу уполномоченного федерального сотрудника остановить судно", - говорится в обвинительном заключении от 12 февраля.
Европейское командование ВС США 3 января сообщило, что власти Соединенных Штатов задержали в Северной Атлантике
нефтяной танкер "Маринера". Американские власти заявляли о нарушении судном санкционного режима в отношении венесуэльской нефти.
Танкер Bella 1 начал коммерческий рейс под флагом Гайаны, но недалеко от Венесуэлы
развернулся и ушел в Атлантический океан
, не подчинившись требованиям корабля береговой охраны США следовать в американский порт. Затем 24 декабря 2025 года судно сменило название на "Маринера" и получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации. Минтранс России
указывал, что оно было выдано на основании российского законодательства и норм международного права.