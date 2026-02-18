Капитану танкера "Маринера", захваченного США, выдвинули обвинения

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Гражданину Грузии Автандилу Каландадзе, капитану танкера "Маринера", захваченного американской береговой охраной, в США предъявлены два федеральных обвинения, следует из обвинительного заключения, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

"Обвиняемый Автандил Каландадзе… до проведения обыска и изъятия имущества, а именно танкера M/T Bella 1 (IMO: 9230880), умышленно предпринял действия, заявив, что судно ходит под флагом Гайаны, с целью воспрепятствовать законным полномочиям правительства Соединённых Штатов взять его под контроль, …а также,… будучи капитаном судна, …умышленно не подчинился приказу уполномоченного федерального сотрудника остановить судно", - говорится в обвинительном заключении от 12 февраля.