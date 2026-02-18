Рейтинг@Mail.ru
Капитану танкера "Маринера", захваченного США, выдвинули обвинения - РИА Новости, 18.02.2026
14:54 18.02.2026
Капитану танкера "Маринера", захваченного США, выдвинули обвинения
Капитану танкера "Маринера", захваченного США, выдвинули обвинения - РИА Новости, 18.02.2026
Капитану танкера "Маринера", захваченного США, выдвинули обвинения
Гражданину Грузии Автандилу Каландадзе, капитану танкера "Маринера", захваченного американской береговой охраной, в США предъявлены два федеральных обвинения,... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T14:54:00+03:00
2026-02-18T14:54:00+03:00
в мире
гайана
сша
северная атлантика
гайана
сша
северная атлантика
в мире, гайана, сша, северная атлантика
В мире, Гайана, США, Северная Атлантика
Капитану танкера "Маринера", захваченного США, выдвинули обвинения

РИА Новости: капитану захваченного США судна "Маринера" выдвинули два обвинения

© Getty Images / Peter SummersНефтяной танкер Marinera
Нефтяной танкер Marinera - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Getty Images / Peter Summers
Нефтяной танкер Marinera. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Гражданину Грузии Автандилу Каландадзе, капитану танкера "Маринера", захваченного американской береговой охраной, в США предъявлены два федеральных обвинения, следует из обвинительного заключения, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
Каландадзе обвиняют в том, что на танкере незаконно подняли флаг Гайаны, хотя судно в этой стране не было зарегистрировано, а также в том, что он не выполнил требование береговой охраны США остановиться для досмотра.
Фото, опубликованное Европейским командованием ВС США в соцсети X - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Медведев: последствия поднятия флага России над "Маринерой" предсказуемы
9 января, 15:33
"Обвиняемый Автандил Каландадзе… до проведения обыска и изъятия имущества, а именно танкера M/T Bella 1 (IMO: 9230880), умышленно предпринял действия, заявив, что судно ходит под флагом Гайаны, с целью воспрепятствовать законным полномочиям правительства Соединённых Штатов взять его под контроль, …а также,… будучи капитаном судна, …умышленно не подчинился приказу уполномоченного федерального сотрудника остановить судно", - говорится в обвинительном заключении от 12 февраля.
Европейское командование ВС США 3 января сообщило, что власти Соединенных Штатов задержали в Северной Атлантике нефтяной танкер "Маринера". Американские власти заявляли о нарушении судном санкционного режима в отношении венесуэльской нефти.
Танкер Bella 1 начал коммерческий рейс под флагом Гайаны, но недалеко от Венесуэлы развернулся и ушел в Атлантический океан, не подчинившись требованиям корабля береговой охраны США следовать в американский порт. Затем 24 декабря 2025 года судно сменило название на "Маринера" и получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации. Минтранс России указывал, что оно было выдано на основании российского законодательства и норм международного права.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"Установить контроль". СМИ раскрыли, что Запад задумал против России
16 февраля, 17:42
 
В миреГайанаСШАСеверная Атлантика
 
 
