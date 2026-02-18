Макрон выступил против отказа от совместного с ФРГ проекта истребителя

ПАРИЖ, 18 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против отказа от совместного франко-германского проекта по производству нового истребителя Future Combat Air System (FCAS) на фоне разногласий с Германией по его реализации, сообщает телеканал BFMTV.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил, что проект FCAS может быть пересмотрен или даже свёрнут, если стороны не найдут компромисса по техническим вопросам, несмотря на то, что Макрон называл проект перспективным и отвергал слухи о его прекращении.
"Президент Франции вновь выразил поддержку проекту FCAS и продолжает надеяться на то, что политические и промышленные разногласия, блокирующие реализацию этого перспективного авиационного проекта, будут разрешены на фоне того, как канцлер ФРГ допустил возможность прекращения сотрудничества", - говорится в сообщении.
Помимо этого, Елисейский дворец выпустил информационное сообщение, в котором призвал Германию преодолеть разногласия для того, чтобы показать единство Европы.
"Учитывая стратегические вызовы, стоящие перед нашей Европой, невозможно было бы понять, если бы (Франция и Германия - ред.) не преодолели разногласия в промышленном секторе... Мы должны коллективно показывать единство и эффективность во всех областях, имеющих отношение к (европейской - ред.) промышленности, технологиям и обороне", - говорится в сообщении администрации французского президента.
Совместную программу Future Combat Air System запустили в 2017 году для создания боевого самолета на замену истребителям Rafale, которые использует Франция, и Eurofighter, которые стоят на вооружении Германии и Испании.
