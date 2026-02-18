Соцфонд рассказал об оперативной рассылке уведомлений с "Госуслуг" в MAX

Он позволяет отслеживать, на каком этапе рассмотрения находится обращение, а также напоминает о записи к врачу, сообщает о штрафах и помогает их оплатить. Для этого номера, используемые на "Госуслугах" и в MAX, должны совпадать. Нацплатформа обеспечивает безопасный вход на портал: при авторизации система задает дополнительные вопросы, чтобы защитить аккаунт от мошенников, отметили в Соцфонде.