Соцфонд рассказал об оперативной рассылке уведомлений с "Госуслуг" в MAX

2026-02-18T04:05:00+03:00
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Специальный чат-бот "Госуслуги" быстро уведомляет пользователей платформы MAX обо всех изменениях в сервисах, сообщили в пресс-службе Соцфонда России.
"Чат-бот "Госуслуги" <...> предоставит быстрые ответы, связанные с получением выплат и других мер", — рассказали в ведомстве.
Он позволяет отслеживать, на каком этапе рассмотрения находится обращение, а также напоминает о записи к врачу, сообщает о штрафах и помогает их оплатить. Для этого номера, используемые на "Госуслугах" и в MAX, должны совпадать. Нацплатформа обеспечивает безопасный вход на портал: при авторизации система задает дополнительные вопросы, чтобы защитить аккаунт от мошенников, отметили в Соцфонде.
В марте прошлого года компания VK запустила бета-версию цифровой платформы, она позволяет переписываться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. МAX доступен в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает мессенджер "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".