Рейтинг@Mail.ru
Заседание суда по делу Мадуро перенесли на 26 марта - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/maduro-2075112704.html
Заседание суда по делу Мадуро перенесли на 26 марта
Заседание суда по делу Мадуро перенесли на 26 марта - РИА Новости, 18.02.2026
Заседание суда по делу Мадуро перенесли на 26 марта
Второе заседание суда по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро перенесено с 17 марта на 26 марта из-за логистических проблем, сообщил телеканал Univision... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T08:00:00+03:00
2026-02-18T08:00:00+03:00
в мире
венесуэла
нью-йорк (город)
сша
николас мадуро
силия флорес
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066326411_0:442:1320:1185_1920x0_80_0_0_c84abd05bed29361020fe692b7ecf660.jpg
https://ria.ru/20260212/maduro-2073946049.html
https://ria.ru/20260205/medvedev-2072363459.html
венесуэла
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066326411_0:331:1320:1321_1920x0_80_0_0_a166d2c57382eb4ebb7820099d7c618b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, нью-йорк (город), сша, николас мадуро, силия флорес, дональд трамп
В мире, Венесуэла, Нью-Йорк (город), США, Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп
Заседание суда по делу Мадуро перенесли на 26 марта

Univision Noticias: Заседание суда по делу Мадуро перенесли на 26 марта

Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Второе заседание суда по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро перенесено с 17 марта на 26 марта из-за логистических проблем, сообщил телеканал Univision Noticias.
В январе стало известно, что следующее заседание суда по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро было назначено на 19.00 мск 17 марта (11.00 по нью-йоркскому времени).
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Мадуро и его супруга невиновны, заявила Родригес
12 февраля, 16:08
Как сообщает Univision Noticias, перенос даты произошел после запроса стороны защиты Мадуро, поскольку сторона обвинения указала на проблемы с планированием и логистикой. В итоге обе стороны согласились перенести дату следующего заседания.
«
"Второе заседание пройдет 26 марта 2026 года в федеральном суде Нью-Йорка, ранее оно было запланировано на 17 марта", - говорится в публикации телеканала.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Медведев назвал похищение Мадуро нарушением международного права
5 февраля, 08:03
 
В миреВенесуэлаНью-Йорк (город)СШАНиколас МадуроСилия ФлоресДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала