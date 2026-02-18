Заседание суда по делу Мадуро перенесли на 26 марта

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Второе заседание суда по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро перенесено с 17 марта на 26 марта из-за логистических проблем, сообщил телеканал Univision Noticias.

Как сообщает Univision Noticias, перенос даты произошел после запроса стороны защиты Мадуро, поскольку сторона обвинения указала на проблемы с планированием и логистикой. В итоге обе стороны согласились перенести дату следующего заседания.