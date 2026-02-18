Заседание суда по делу Мадуро перенесли на 26 марта

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Второе заседание суда по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро перенесено с 17 марта на 26 марта из-за логистических проблем, сообщил телеканал Univision Noticias.
В январе стало известно, что следующее заседание суда по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро было назначено на 19.00 мск 17 марта (11.00 по нью-йоркскому времени).
Как сообщает Univision Noticias, перенос даты произошел после запроса стороны защиты Мадуро, поскольку сторона обвинения указала на проблемы с планированием и логистикой. В итоге обе стороны согласились перенести дату следующего заседания.
"Второе заседание пройдет 26 марта 2026 года в федеральном суде Нью-Йорка, ранее оно было запланировано на 17 марта", - говорится в публикации телеканала.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
