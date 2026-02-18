https://ria.ru/20260218/madagaskar-2075185154.html
Россия поставила Мадагаскару технику для преодоления последствий циклонов
ПРЕТОРИЯ, 18 фев - РИА Новости. Россия поставила Мадагаскару технику в рамках помощи по преодолению последствий разрушительных циклонов "Фития" и "Гезани", сообщили РИА Новости в российском посольстве в Антананариву.
"В рамках помощи, направленной на преодоление последствий циклонов "Фития" и "Гезани", Россия
поставила Мадагаскару
технику, включая вертолет Ми-
8, грузовые автомобили и другое оборудование", - говорится в комментарии
посольства.
По информации диппредставительства, эта техника будет задействована в доставке гуманитарной помощи в пострадавшие районы, а также в проведении спасательных операций.
Как отметили в посольстве, в ближайшие дни также ожидается прибытие продовольствия и иных гуманитарных грузов.
Циклон "Гезани" обрушился на прибрежную часть Мдагаскара 10 февраля. По меньшей мере 59 человек погибли, 15 пропали без вести и еще 804 получили ранения. Примерно 28 тысяч домов было затоплено и 25 тысяч были разрушены. Общее число пострадавших составляет около 423 тысяч человек.