Россия поставила Мадагаскару технику для преодоления последствий циклонов

Россия поставила Мадагаскару технику в рамках помощи по преодолению последствий разрушительных циклонов "Фития" и "Гезани"

ПРЕТОРИЯ, 18 фев - РИА Новости. Россия поставила Мадагаскару технику в рамках помощи по преодолению последствий разрушительных циклонов "Фития" и "Гезани", сообщили РИА Новости в российском посольстве в Антананариву.

"В рамках помощи, направленной на преодоление последствий циклонов "Фития" и "Гезани", Россия поставила Мадагаскару технику, включая вертолет Ми- 8, грузовые автомобили и другое оборудование", - говорится в комментарии посольства.

По информации диппредставительства, эта техника будет задействована в доставке гуманитарной помощи в пострадавшие районы, а также в проведении спасательных операций.

Как отметили в посольстве, в ближайшие дни также ожидается прибытие продовольствия и иных гуманитарных грузов.