Рейтинг@Mail.ru
Россия поставила Мадагаскару технику для преодоления последствий циклонов - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:18 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/madagaskar-2075185154.html
Россия поставила Мадагаскару технику для преодоления последствий циклонов
Россия поставила Мадагаскару технику для преодоления последствий циклонов - РИА Новости, 18.02.2026
Россия поставила Мадагаскару технику для преодоления последствий циклонов
Россия поставила Мадагаскару технику в рамках помощи по преодолению последствий разрушительных циклонов "Фития" и "Гезани", сообщили РИА Новости в российском... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T13:18:00+03:00
2026-02-18T13:18:00+03:00
россия
антананариву (город)
мадагаскар
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075184419_0:134:769:567_1920x0_80_0_0_4dfec6039f06ad89155a11407cfc5bfa.png
https://ria.ru/20260202/svr-2071654601.html
россия
антананариву (город)
мадагаскар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075184419_1:0:769:576_1920x0_80_0_0_2f3c1e4b3a7019fed51fc6b1523baad9.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, антананариву (город), мадагаскар, ми-8 амтш
Россия, Антананариву (город), Мадагаскар, Ми-8 АМТШ
Россия поставила Мадагаскару технику для преодоления последствий циклонов

Посольство: РФ направила Мадагаскару помощь для преодоления последствий циклонов

© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике МадагаскарРоссия поставила Мадагаскару технику в рамках помощи по преодолению последствий разрушительных циклонов "Фития" и "Гезани"
Россия поставила Мадагаскару технику в рамках помощи по преодолению последствий разрушительных циклонов Фития и Гезани - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Мадагаскар
Россия поставила Мадагаскару технику в рамках помощи по преодолению последствий разрушительных циклонов "Фития" и "Гезани"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПРЕТОРИЯ, 18 фев - РИА Новости. Россия поставила Мадагаскару технику в рамках помощи по преодолению последствий разрушительных циклонов "Фития" и "Гезани", сообщили РИА Новости в российском посольстве в Антананариву.
"В рамках помощи, направленной на преодоление последствий циклонов "Фития" и "Гезани", Россия поставила Мадагаскару технику, включая вертолет Ми-8, грузовые автомобили и другое оборудование", - говорится в комментарии посольства.
По информации диппредставительства, эта техника будет задействована в доставке гуманитарной помощи в пострадавшие районы, а также в проведении спасательных операций.
Как отметили в посольстве, в ближайшие дни также ожидается прибытие продовольствия и иных гуманитарных грузов.
Циклон "Гезани" обрушился на прибрежную часть Мдагаскара 10 февраля. По меньшей мере 59 человек погибли, 15 пропали без вести и еще 804 получили ранения. Примерно 28 тысяч домов было затоплено и 25 тысяч были разрушены. Общее число пострадавших составляет около 423 тысяч человек.
Люди держат флаг Франции - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
СВР узнала о плане Франции по установлению лояльного режима на Мадагаскаре
2 февраля, 10:58
 
РоссияАнтананариву (город)МадагаскарМи-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала