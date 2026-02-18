Рейтинг@Mail.ru
Белорусский депутат прокомментировал санкции Украины против Лукашенко - РИА Новости, 18.02.2026
12:54 18.02.2026
Белорусский депутат прокомментировал санкции Украины против Лукашенко
в мире
белоруссия
украина
россия
владимир зеленский
александр лукашенко
олег гайдукевич
белоруссия
украина
россия
© Фото : Пресс-служба президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Фото : Пресс-служба президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Санкции Киева против президента Белоруссии Александра Лукашенко являются попыткой Владимира Зеленского сорвать мирные переговоры по украинскому урегулированию и продолжить военные действия, заявил РИА Новости заместитель председателя комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента, лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич.
Ранее в среду Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных специальных, экономических и других ограничительных мер против президента Белоруссии. В Женеве 17-18 февраля проходят переговоры по урегулированию на Украине. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер также принимают участие во встрече.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В Минске прокомментировали санкции Зеленского против Лукашенко
Вчера, 12:39
"Это попытка сорвать мирные переговоры, в том числе переговоры в Женеве", - сказал Гайдукевич.
По его словам, для Зеленского возможность сорвать переговоры и продолжать воевать заключается в том числе во втягивании еще одной страны в конфликт, в частности, Белоруссии. Гайдукевич назвал введение санкций провокаций, как раз на это и направленной.
Он подчеркнул, что Зеленский не имеет влияния на вопросы войны и мира на Украине. Собеседник также обратил внимание, что киевская власть экономически зависит от Запада. "Экономически, политически повлиять на ситуацию в Беларуси он не может, у него не получается", - сказал он. Депутат заметил, что максимум, на что способен Зеленский, - это встретиться "попить чай" с выехавшей в Литву после выборов президента Белоруссии в 2020 году экс-кандидатом Светланой Тихановской, которую белорусская оппозиция считает своим лидером. Однако, как подчеркнул парламентарий, ни Зеленский, ни Тихановская в действительности не могут влиять на обстановку в Белоруссии.
"Это (введение санкций – ред.) попытка сделать так, чтобы Беларусь вела себя более агрессивно", - сказал он. Однако, подчеркнул депутат, у Белоруссии умный президент и он не поведется на такую провокацию.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Лукашенко обратился к Зеленскому
27 ноября 2025, 12:16
Собеседник также обратил внимание, что недовольство Зеленского вызывает прямой диалог России и Белоруссии с США, которые не идут на поводу у Киева и выехавшей за рубеж белорусской оппозиции в вопросах урегулирования в регионе и ситуации в Белоруссии.
Депутат предположил, что Зеленский также завидует Лукашенко, у которого рейтинг поддержки среди украинцев многократно выше, чем у самого Зеленского. По словам собеседника, простые украинцы не поймут решения Зеленского о санкциях против Лукашенко. Он напомнил, что тысячи украинцев нашли приют в Белоруссии, живут, работают в республике, имея равные возможности с белорусами, и довольны жизнью в республике.
Гайдукевич также обратил внимание, что президент любой страны, принимая какие-то решения, должен думать прежде всего о своей стране и ее народе. "Чего Зеленский добьется санкциями (против Лукашенко – ред.) для Украины? Ничего. Сделает только хуже", - сказал он. Депутат пояснил, что в интересах Украины было бы иметь более-менее нормальные отношения со своими соседями, Белоруссией и Россией, чтобы продолжать существовать как по-настоящему суверенное государство.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Будущие президенты Белоруссии от России не отойдут, заявил Лукашенко
16 февраля, 14:00
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
