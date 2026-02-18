Белорусский депутат прокомментировал санкции Украины против Лукашенко

МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Санкции Киева против президента Белоруссии Александра Лукашенко являются попыткой Владимира Зеленского сорвать мирные переговоры по украинскому урегулированию и продолжить военные действия, заявил РИА Новости заместитель председателя комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента, лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич.

Ранее в среду Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных специальных, экономических и других ограничительных мер против президента Белоруссии . В Женеве 17-18 февраля проходят переговоры по урегулированию на Украине. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский , спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер также принимают участие во встрече.

"Это попытка сорвать мирные переговоры, в том числе переговоры в Женеве", - сказал Гайдукевич

По его словам, для Зеленского возможность сорвать переговоры и продолжать воевать заключается в том числе во втягивании еще одной страны в конфликт, в частности, Белоруссии. Гайдукевич назвал введение санкций провокаций, как раз на это и направленной.

Он подчеркнул, что Зеленский не имеет влияния на вопросы войны и мира на Украине. Собеседник также обратил внимание, что киевская власть экономически зависит от Запада. "Экономически, политически повлиять на ситуацию в Беларуси он не может, у него не получается", - сказал он. Депутат заметил, что максимум, на что способен Зеленский, - это встретиться "попить чай" с выехавшей в Литву после выборов президента Белоруссии в 2020 году экс-кандидатом Светланой Тихановской, которую белорусская оппозиция считает своим лидером. Однако, как подчеркнул парламентарий, ни Зеленский, ни Тихановская в действительности не могут влиять на обстановку в Белоруссии.

"Это (введение санкций – ред.) попытка сделать так, чтобы Беларусь вела себя более агрессивно", - сказал он. Однако, подчеркнул депутат, у Белоруссии умный президент и он не поведется на такую провокацию.

Собеседник также обратил внимание, что недовольство Зеленского вызывает прямой диалог России и Белоруссии с США, которые не идут на поводу у Киева и выехавшей за рубеж белорусской оппозиции в вопросах урегулирования в регионе и ситуации в Белоруссии.

Депутат предположил, что Зеленский также завидует Лукашенко, у которого рейтинг поддержки среди украинцев многократно выше, чем у самого Зеленского. По словам собеседника, простые украинцы не поймут решения Зеленского о санкциях против Лукашенко. Он напомнил, что тысячи украинцев нашли приют в Белоруссии, живут, работают в республике, имея равные возможности с белорусами, и довольны жизнью в республике.