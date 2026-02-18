https://ria.ru/20260218/lukashenko-2075164930.html
В Кремле переадресовали вопрос о санкциях Зеленского против Лукашенко Киеву
В Кремле переадресовали вопрос о санкциях Зеленского против Лукашенко Киеву - РИА Новости, 18.02.2026
В Кремле переадресовали вопрос о санкциях Зеленского против Лукашенко Киеву
Вопрос о том, почему Владимир Зеленский ввел санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко именно сейчас, надо адресовать киевскому режиму,... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T12:23:00+03:00
2026-02-18T12:23:00+03:00
2026-02-18T12:28:00+03:00
александр лукашенко
в мире
киев
белоруссия
владимир зеленский
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063941002_482:150:2400:1229_1920x0_80_0_0_2ab92a92e0dcf708a82e14dbd94b5e12.jpg
https://ria.ru/20260218/sanktsii-2075147064.html
киев
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063941002_687:0:2310:1217_1920x0_80_0_0_1f47c246735fdee06940421aaadad8cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, в мире, киев, белоруссия, владимир зеленский, россия, дмитрий песков
Александр Лукашенко, В мире, Киев, Белоруссия, Владимир Зеленский, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле переадресовали вопрос о санкциях Зеленского против Лукашенко Киеву
Песков переадресовал вопрос о санкциях Зеленского против Лукашенко Украине