Рейтинг@Mail.ru
В Кремле переадресовали вопрос о санкциях Зеленского против Лукашенко Киеву - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 18.02.2026 (обновлено: 12:28 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/lukashenko-2075164930.html
В Кремле переадресовали вопрос о санкциях Зеленского против Лукашенко Киеву
В Кремле переадресовали вопрос о санкциях Зеленского против Лукашенко Киеву - РИА Новости, 18.02.2026
В Кремле переадресовали вопрос о санкциях Зеленского против Лукашенко Киеву
Вопрос о том, почему Владимир Зеленский ввел санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко именно сейчас, надо адресовать киевскому режиму,... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T12:23:00+03:00
2026-02-18T12:28:00+03:00
александр лукашенко
в мире
киев
белоруссия
владимир зеленский
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063941002_482:150:2400:1229_1920x0_80_0_0_2ab92a92e0dcf708a82e14dbd94b5e12.jpg
https://ria.ru/20260218/sanktsii-2075147064.html
киев
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063941002_687:0:2310:1217_1920x0_80_0_0_1f47c246735fdee06940421aaadad8cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр лукашенко, в мире, киев, белоруссия, владимир зеленский, россия, дмитрий песков
Александр Лукашенко, В мире, Киев, Белоруссия, Владимир Зеленский, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле переадресовали вопрос о санкциях Зеленского против Лукашенко Киеву

Песков переадресовал вопрос о санкциях Зеленского против Лукашенко Украине

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Вопрос о том, почему Владимир Зеленский ввел санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко именно сейчас, надо адресовать киевскому режиму, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в среду Зеленский подписал указ о введении персональных специальных, экономических и других ограничительных мер против президента Белоруссии.
"Здесь я затрудняюсь как-то комментировать. Надо, наверное, представителям киевского режима адресовать этот вопрос", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, почему Киев принял решение о введении санкций против Лукашенко во время переговоров в Женеве.
В Женеве 17-18 февраля проходят переговоры по урегулированию на Украине. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер также принимают участие во встрече.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В Минске прокомментировали санкции Киева против Лукашенко
Вчера, 11:25
 
Александр ЛукашенкоВ миреКиевБелоруссияВладимир ЗеленскийРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала