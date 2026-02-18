Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко назвал ситуацию с импортом свинины из России позорной - РИА Новости, 18.02.2026
04:20 18.02.2026
Лукашенко назвал ситуацию с импортом свинины из России позорной
Лукашенко назвал ситуацию с импортом свинины из России позорной - РИА Новости, 18.02.2026
Лукашенко назвал ситуацию с импортом свинины из России позорной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал позорной ситуацию, при которой в республику осуществляется импорт свинины из России. РИА Новости, 18.02.2026
россия, белоруссия, александр лукашенко, экономика
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Экономика
Лукашенко назвал ситуацию с импортом свинины из России позорной

Лукашенко назвал импорт в Белоруссию российской свинины позорищем

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал позорной ситуацию, при которой в республику осуществляется импорт свинины из России.
"Ты посмотри, что по свинине. Мы же с России завозим свинину. Позорище! Беларусь завозит свинину", - сказал Лукашенко во время отчета правительства по итогам 2025 года, видеофрагмент с высказываниями главы государства опубликовал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".
Лукашенко отметил, что стоимость импортируемой из России свинины достаточно высока.
"Мы чуть ли не на 200 миллионов долларов там, или сколько, завезли свинины", - сказал белорусский лидер.
Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что российские экспортеры извлекают выгоду из потребности белорусского рынка в свинине.
"Плохо, что они поняли второй год, что мы берем. В прошлом году 130 тысяч тонн. Они, конечно, подняли цену", - сообщил Крутой.
Лукашенко указал правительству на необходимость обеспечения населения Белоруссии доступной по ценам свининой.
"Дорого (сейчас стоит импортная свинина - ред.). А почему? А потому что с России привезли. А почему привезли из России? Потому что своего нет. Все элементарно. Если чего-то нет, надо производить свое. Мы это умеем делать", - сказал белорусский лидер.
Россия Белоруссия Александр Лукашенко Экономика
 
 
