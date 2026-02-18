Лукашенко назвал ситуацию с импортом свинины из России позорной

МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал позорной ситуацию, при которой в республику осуществляется импорт свинины из России.

"Ты посмотри, что по свинине. Мы же с России завозим свинину. Позорище! Беларусь завозит свинину", - сказал Лукашенко во время отчета правительства по итогам 2025 года, видеофрагмент с высказываниями главы государства опубликовал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".

Лукашенко отметил, что стоимость импортируемой из России свинины достаточно высока.

"Мы чуть ли не на 200 миллионов долларов там, или сколько, завезли свинины", - сказал белорусский лидер.

Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что российские экспортеры извлекают выгоду из потребности белорусского рынка в свинине.

"Плохо, что они поняли второй год, что мы берем. В прошлом году 130 тысяч тонн. Они, конечно, подняли цену", - сообщил Крутой.

Лукашенко указал правительству на необходимость обеспечения населения Белоруссии доступной по ценам свининой.