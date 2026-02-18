В Лондоне столкнулись два двухэтажных автобуса

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Шесть человек были госпитализированы после столкновения двух двухэтажных автобусов в Лондоне, один из автобусов врезался в здание театра, сообщает газета Independent.
"Шесть человек пострадали в результате столкновения двух двухэтажных автобусов в Лондоне. Один из двухэтажных автобусов повредил театр на юге Лондона", - говорится в материале издания.
Как уточняет газета, автобус врезался в здание театра Southwark Playhouse.
Согласно сообщению, ДТП произошло около 8 утра (11 мск) в районе Элефант-энд-Касл на юге Лондона. Экстренные службы направили на место аварии несколько бригад скорой помощи. Нескольким пострадавшим оказали помощь на месте происшествия, шестеро были доставлены в больницу. По данным Independent, их травмы не представляют опасности для жизни.
На место происшествия также прибыли сотрудники лондонской полиции и пожарной службы. Арестов пока не производилось, уточняет издание со ссылкой на правоохранителей. Полиция продолжает расследование. Дорога, где произошло ДТП, остается перекрытой в обоих направлениях.
