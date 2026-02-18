Рейтинг@Mail.ru
В Лондоне столкнулись два двухэтажных автобуса - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 18.02.2026 (обновлено: 16:27 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/london-2075238315.html
В Лондоне столкнулись два двухэтажных автобуса
В Лондоне столкнулись два двухэтажных автобуса - РИА Новости, 18.02.2026
В Лондоне столкнулись два двухэтажных автобуса
Шесть человек были госпитализированы после столкновения двух двухэтажных автобусов в Лондоне, один из автобусов врезался в здание театра, сообщает газета... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T15:53:00+03:00
2026-02-18T16:27:00+03:00
происшествия
лондон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150914/86/1509148686_0:99:3291:1950_1920x0_80_0_0_31ec4db0a54d22586cc4d26b192b3f86.jpg
https://ria.ru/20260217/musorovoz-2074875022.html
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150914/86/1509148686_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_a3fe10360992d91df898054bbbdbe223.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, лондон
Происшествия, Лондон
В Лондоне столкнулись два двухэтажных автобуса

В Лондоне шесть человек пострадали при столкновении двухэтажных автобусов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДвухэтажный автобус на мосту в Лондоне
Двухэтажный автобус на мосту в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Двухэтажный автобус на мосту в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Шесть человек были госпитализированы после столкновения двух двухэтажных автобусов в Лондоне, один из автобусов врезался в здание театра, сообщает газета Independent.
«
"Шесть человек пострадали в результате столкновения двух двухэтажных автобусов в Лондоне. Один из двухэтажных автобусов повредил театр на юге Лондона", - говорится в материале издания.
Как уточняет газета, автобус врезался в здание театра Southwark Playhouse.
Согласно сообщению, ДТП произошло около 8 утра (11 мск) в районе Элефант-энд-Касл на юге Лондона. Экстренные службы направили на место аварии несколько бригад скорой помощи. Нескольким пострадавшим оказали помощь на месте происшествия, шестеро были доставлены в больницу. По данным Independent, их травмы не представляют опасности для жизни.
На место происшествия также прибыли сотрудники лондонской полиции и пожарной службы. Арестов пока не производилось, уточняет издание со ссылкой на правоохранителей. Полиция продолжает расследование. Дорога, где произошло ДТП, остается перекрытой в обоих направлениях.
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В Петербурге мусоровоз въехал в автомобиль ГИБДД при оформлении ДТП
17 февраля, 10:05
 
ПроисшествияЛондон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала