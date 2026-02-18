Житель Хакасии получил срок за гибель людей при столкновении лодок

КРАСНОЯРСК, 18 фев - РИА Новости. Суд в Хакасии приговорил к 4 годам лишения свободы 49-летнего жителя Саяногорска, который управляя лодкой в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с другим судном, что привело к гибели трех человек, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По ее данным, Бейский районный суд Хакасии признал фигуранта виновным по части 4 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

Суд установил, что в 2022 году подсудимый, двигаясь на аэролодке "Ангара-530" по Кантегирскому заливу Саяно-Шушенского водохранилища в Хакасии, касательно столкнулся с шедшей навстречу аэролодкой "Пиранья".

"В результате нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта произошло опрокидывание аэролодки "Пиранья" с 6 пассажирами и судоводителем на борту, трое из них погибли... Суд... назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении

Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших о компенсации морального вреда, взыскав с подсудимого 1 миллион рублей в отношении каждого.