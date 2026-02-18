https://ria.ru/20260218/lodki-2075217075.html
Житель Хакасии получил срок за гибель людей при столкновении лодок
Житель Хакасии получил срок за гибель людей при столкновении лодок - РИА Новости, 18.02.2026
Житель Хакасии получил срок за гибель людей при столкновении лодок
Суд в Хакасии приговорил к 4 годам лишения свободы 49-летнего жителя Саяногорска, который управляя лодкой в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T14:48:00+03:00
2026-02-18T14:48:00+03:00
2026-02-18T14:48:00+03:00
происшествия
республика хакасия
саяногорск
россия
западно-сибирская транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064574770_0:0:3311:1862_1920x0_80_0_0_0a0d1eb640fd258b675346ecf8075fd7.jpg
https://ria.ru/20260102/delo-2066113978.html
https://ria.ru/20251102/lodka-2052466490.html
республика хакасия
саяногорск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064574770_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_6ee3327a278428965989f14ae86b72da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика хакасия, саяногорск, россия, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Республика Хакасия, Саяногорск, Россия, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Житель Хакасии получил срок за гибель людей при столкновении лодок
Житель Хакасии осужден на 4 года за гибель людей при столкновении лодок
КРАСНОЯРСК, 18 фев - РИА Новости. Суд в Хакасии приговорил к 4 годам лишения свободы 49-летнего жителя Саяногорска, который управляя лодкой в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с другим судном, что привело к гибели трех человек, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
По ее данным, Бейский районный суд Хакасии
признал фигуранта виновным по части 4 статьи 263 УК РФ
(нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).
Суд установил, что в 2022 году подсудимый, двигаясь на аэролодке "Ангара-530" по Кантегирскому заливу Саяно-Шушенского водохранилища в Хакасии, касательно столкнулся с шедшей навстречу аэролодкой "Пиранья".
"В результате нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта произошло опрокидывание аэролодки "Пиранья" с 6 пассажирами и судоводителем на борту, трое из них погибли... Суд... назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении
.
Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших о компенсации морального вреда, взыскав с подсудимого 1 миллион рублей в отношении каждого.
Уголовное дело в отношении судоводителя аэролодки "Пиранья" прекращено в связи с его смертью.