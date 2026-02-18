Рейтинг@Mail.ru
Житель Хакасии получил срок за гибель людей при столкновении лодок - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/lodki-2075217075.html
Житель Хакасии получил срок за гибель людей при столкновении лодок
Житель Хакасии получил срок за гибель людей при столкновении лодок - РИА Новости, 18.02.2026
Житель Хакасии получил срок за гибель людей при столкновении лодок
Суд в Хакасии приговорил к 4 годам лишения свободы 49-летнего жителя Саяногорска, который управляя лодкой в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T14:48:00+03:00
2026-02-18T14:48:00+03:00
происшествия
республика хакасия
саяногорск
россия
западно-сибирская транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064574770_0:0:3311:1862_1920x0_80_0_0_0a0d1eb640fd258b675346ecf8075fd7.jpg
https://ria.ru/20260102/delo-2066113978.html
https://ria.ru/20251102/lodka-2052466490.html
республика хакасия
саяногорск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064574770_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_6ee3327a278428965989f14ae86b72da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика хакасия, саяногорск, россия, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Республика Хакасия, Саяногорск, Россия, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Житель Хакасии получил срок за гибель людей при столкновении лодок

Житель Хакасии осужден на 4 года за гибель людей при столкновении лодок

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Одинцовского городского суда
Статуя богини Фемиды у здания Одинцовского городского суда - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Одинцовского городского суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 18 фев - РИА Новости. Суд в Хакасии приговорил к 4 годам лишения свободы 49-летнего жителя Саяногорска, который управляя лодкой в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с другим судном, что привело к гибели трех человек, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
По ее данным, Бейский районный суд Хакасии признал фигуранта виновным по части 4 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
СК завел дело после гибели пассажиров аэролодки в Ленинградской области
2 января, 21:40
Суд установил, что в 2022 году подсудимый, двигаясь на аэролодке "Ангара-530" по Кантегирскому заливу Саяно-Шушенского водохранилища в Хакасии, касательно столкнулся с шедшей навстречу аэролодкой "Пиранья".
"В результате нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта произошло опрокидывание аэролодки "Пиранья" с 6 пассажирами и судоводителем на борту, трое из них погибли... Суд... назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.
Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших о компенсации морального вреда, взыскав с подсудимого 1 миллион рублей в отношении каждого.
Уголовное дело в отношении судоводителя аэролодки "Пиранья" прекращено в связи с его смертью.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В Новосибирской области перевернулась лодка с людьми, один человек погиб
2 ноября 2025, 06:49
 
ПроисшествияРеспублика ХакасияСаяногорскРоссияЗападно-Сибирская транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала