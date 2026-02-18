После перестрелки в Ереване госпитализированы десять человек

"Полученная оперативная информация подтвердилась. Десять граждан с огнестрельными ранениями были доставлены в различные больницы Еревана", - отмечается в сообщении.

По данным издания, возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство. На месте происшествия обнаружены нож, автоматные и пистолетные гильзы, следы крови. На припаркованном там же автомобиле Lexus есть следы от выстрелов.