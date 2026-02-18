Рейтинг@Mail.ru
После перестрелки в Ереване госпитализированы десять человек - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/ljudi-2075247211.html
После перестрелки в Ереване госпитализированы десять человек
После перестрелки в Ереване госпитализированы десять человек - РИА Новости, 18.02.2026
После перестрелки в Ереване госпитализированы десять человек
Десять человек госпитализированы после перестрелки, произошедшей в среду на окраине Еревана, сообщает специализирующийся на криминальной хронике армянский... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T16:30:00+03:00
2026-02-18T16:30:00+03:00
в мире
ереван
армения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960958563_0:82:1342:836_1920x0_80_0_0_c505903b57e867b77d0c9c1fc6d8ea23.jpg
https://ria.ru/20260218/ubiytsa-2075109179.html
ереван
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960958563_0:0:1190:892_1920x0_80_0_0_e8e2d793454717469deb24d6dcba7660.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ереван, армения
В мире, Ереван, Армения
После перестрелки в Ереване госпитализированы десять человек

После перестрелки на окраине Еревана госпитализированы десять человек

© SputnikАвтомобиль скорой помощи в Армении
Автомобиль скорой помощи в Армении - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Sputnik
Автомобиль скорой помощи в Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 18 фев – РИА Новости. Десять человек госпитализированы после перестрелки, произошедшей в среду на окраине Еревана, сообщает специализирующийся на криминальной хронике армянский онлайн-ресурс shamshyan.com.
Отмечается, что примерно 15.00 мск на пульт дежурного управления криминальной полиции поступило сообщение о перестрелке на ереванской улице Абеляна. На место происшествия прибыл начальник полиции-заместитель министра внутренних дел Армении Камо Цуцулян.
"Полученная оперативная информация подтвердилась. Десять граждан с огнестрельными ранениями были доставлены в различные больницы Еревана", - отмечается в сообщении.
По данным издания, возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство. На месте происшествия обнаружены нож, автоматные и пистолетные гильзы, следы крови. На припаркованном там же автомобиле Lexus есть следы от выстрелов.
Официального сообщения о происшествии пока нет.
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления в Сан-Антонио, Техас - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Устроивший стрельбу во Флориде общался с будущей жертвой
Вчера, 07:05
 
В миреЕреванАрмения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала