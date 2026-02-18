https://ria.ru/20260218/ljudi-2075247211.html
После перестрелки в Ереване госпитализированы десять человек
После перестрелки в Ереване госпитализированы десять человек - РИА Новости, 18.02.2026
После перестрелки в Ереване госпитализированы десять человек
Десять человек госпитализированы после перестрелки, произошедшей в среду на окраине Еревана
в мире
ереван
армения
После перестрелки в Ереване госпитализированы десять человек
После перестрелки на окраине Еревана госпитализированы десять человек
ЕРЕВАН, 18 фев – РИА Новости.
Десять человек госпитализированы после перестрелки, произошедшей в среду на окраине Еревана, сообщает специализирующийся на криминальной хронике армянский онлайн-ресурс shamshyan.com
.
Отмечается, что примерно 15.00 мск на пульт дежурного управления криминальной полиции поступило сообщение о перестрелке на ереванской улице Абеляна. На место происшествия прибыл начальник полиции-заместитель министра внутренних дел Армении
Камо Цуцулян.
"Полученная оперативная информация подтвердилась. Десять граждан с огнестрельными ранениями были доставлены в различные больницы Еревана", - отмечается в сообщении.
По данным издания, возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство. На месте происшествия обнаружены нож, автоматные и пистолетные гильзы, следы крови. На припаркованном там же автомобиле Lexus есть следы от выстрелов.
Официального сообщения о происшествии пока нет.