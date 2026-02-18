https://ria.ru/20260218/linux-2075298888.html
Роскомнадзор не ограничивал работу Linux
Роскомнадзор не ограничивал работу сервисов на базе российской операционной системы Linux, решения уполномоченных органов по этому вопросу не поступали, заявили РИА Новости, 18.02.2026
