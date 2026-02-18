Рейтинг@Mail.ru
19:38 18.02.2026 (обновлено: 19:46 18.02.2026)
Роскомнадзор не ограничивал работу Linux
Роскомнадзор не ограничивал работу Linux

IT-специалист за работой . Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Роскомнадзор не ограничивал работу сервисов на базе российской операционной системы Linux, решения уполномоченных органов по этому вопросу не поступали, заявили РИА Новости в ведомстве.
Ранее ряд СМИ написали, что пользователи жалуются на недоступность библиотек обновлений Linux. Разработчики операционных систем - Astra Linux, Ред ОС и Alt Linux - вынуждены использовать VPN, чтобы обновлять ядро и поддерживать сборку обновлений безопасности.
"Решения уполномоченных органов в отношении сервисов Linux не поступали, меры ограничения к ним не применяются", - заявили в Роскомнадзоре.
Заголовок открываемого материала