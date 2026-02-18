https://ria.ru/20260218/likhachev-2075267439.html
Путин регулярно следит за текущим состоянием ЗАЭС, заявил Лихачев
Президент России Владимир Путин регулярно следит за нынешним состоянием дел на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и подготовкой к возможному возобновлению работы станции,... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T17:38:00+03:00
запорожская аэс
владимир путин
экономика
россия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
Новости
ru-RU
Запорожская АЭС, Владимир Путин, Экономика, Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев: Путин следит за подготовкой к возобновлению работы ЗАЭС