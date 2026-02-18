Рейтинг@Mail.ru
17:27 18.02.2026 (обновлено: 17:38 18.02.2026)
Путин регулярно следит за текущим состоянием ЗАЭС, заявил Лихачев
Путин регулярно следит за текущим состоянием ЗАЭС, заявил Лихачев

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин регулярно следит за нынешним состоянием дел на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и подготовкой к возможному возобновлению работы станции, глава государства глубоко погружен в эту работу, заявил гендиректор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
На церемонии вручения лицензии на эксплуатацию второго блока ЗАЭС Лихачев отметил, что возобновление работы Запорожской АЭС возможно, как только это позволит военно-политическая обстановка, но подготовительная работа идет.
"В эту работу глубоко погружен президент Российской Федерации: следит и за текущим состоянием станции регулярно, и за нашей готовностью к запуску", - сказал гендиректор.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Директор ЗАЭС назвал условие, без которого запуск станции невозможен
14 февраля, 13:46
 
