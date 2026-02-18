Лихачев заявил об интересе США и Европы к электроэнергии с ЗАЭС

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. США и европейские потребители проявляют интерес к вопросам возможной выдачи электроэнергии с Запорожской АЭС, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
«
"К этой электроэнергии проявляют интерес и американские, и европейские потребители. При безусловном достижении целей специальной военной операции, при решении тех озабоченностей, которые высказывает Российская Федерация - окончание СВО, конечно же, возможна поставка электроэнергии на Запад", - сказал Лихачев в ходе церемонии вручения лицензии на эксплуатацию второго блока Запорожской АЭС.
Коммерческие вопросы, связанные с возможной продажей электроэнергии с Запорожской АЭС, могут быть предметом переговоров России с США, но при соблюдении всех интересов РФ, подчеркивал ранее Лихачев.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Оператором ЗАЭС является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное концерном "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион "Росатома"). Генерацию на энергоблоках ЗАЭС остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
