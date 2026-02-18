Рейтинг@Mail.ru
Лихачев заявил об интересе США и Европы к электроэнергии с ЗАЭС - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 18.02.2026 (обновлено: 17:44 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/likhachev-2075264384.html
Лихачев заявил об интересе США и Европы к электроэнергии с ЗАЭС
Лихачев заявил об интересе США и Европы к электроэнергии с ЗАЭС - РИА Новости, 18.02.2026
Лихачев заявил об интересе США и Европы к электроэнергии с ЗАЭС
США и европейские потребители проявляют интерес к вопросам возможной выдачи электроэнергии с Запорожской АЭС, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T17:18:00+03:00
2026-02-18T17:44:00+03:00
сша
европа
алексей лихачев
запорожская аэс
экономика
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_378da88c5fe633fe36719dc4df055ed1.jpg
https://ria.ru/20260208/zaes-2072908352.html
сша
европа
россия
днепр (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_22dc16109fc9287feea9d126af298411.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, европа, алексей лихачев, запорожская аэс, экономика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, в мире, днепр (река), росэнергоатом
США, Европа, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Экономика, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, В мире, Днепр (река), Росэнергоатом
Лихачев заявил об интересе США и Европы к электроэнергии с ЗАЭС

Лихачев: к возможной выдаче электроэнергии с ЗАЭС проявляют интерес США и Европа

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. США и европейские потребители проявляют интерес к вопросам возможной выдачи электроэнергии с Запорожской АЭС, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
«
"К этой электроэнергии проявляют интерес и американские, и европейские потребители. При безусловном достижении целей специальной военной операции, при решении тех озабоченностей, которые высказывает Российская Федерация - окончание СВО, конечно же, возможна поставка электроэнергии на Запад", - сказал Лихачев в ходе церемонии вручения лицензии на эксплуатацию второго блока Запорожской АЭС.
Коммерческие вопросы, связанные с возможной продажей электроэнергии с Запорожской АЭС, могут быть предметом переговоров России с США, но при соблюдении всех интересов РФ, подчеркивал ранее Лихачев.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Оператором ЗАЭС является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное концерном "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион "Росатома"). Генерацию на энергоблоках ЗАЭС остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Судьба Запорожской АЭС предрешена
8 февраля, 08:00
 
СШАЕвропаАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСЭкономикаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияВ миреДнепр (река)Росэнергоатом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала