В РПЦ обвинили Киев в попытке уничтожить каноническую УПЦ

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Украинские власти, выгоняя монахов из Киево-Печерской лавры, "открыто и методично" пытаются уничтожить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Во вторник адвокат Никита Чекман, представляющий интересы канонической Украинской православной церкви, сообщил, что сотрудники заповедника "Киево-Печерская лавра" срезают замки с Крестовоздвиженского и Теплого храмов Нижней лавры и блокируют к ним доступ монахов.