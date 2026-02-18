Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ обвинили Киев в попытке уничтожить каноническую УПЦ
23:17 18.02.2026
В РПЦ обвинили Киев в попытке уничтожить каноническую УПЦ
В РПЦ обвинили Киев в попытке уничтожить каноническую УПЦ - РИА Новости, 18.02.2026
В РПЦ обвинили Киев в попытке уничтожить каноническую УПЦ
Украинские власти, выгоняя монахов из Киево-Печерской лавры, "открыто и методично" пытаются уничтожить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ),... РИА Новости, 18.02.2026
Украина, Владимир Легойда, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
В РПЦ обвинили Киев в попытке уничтожить каноническую УПЦ

РПЦ: Киев пытается уничтожить УПЦ, выгоняя монахов из Киево-Печерской лавры

© Фото : пресс-служба УПЦСитуация в Киево-Печерской лавре
Ситуация в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : пресс-служба УПЦ
Ситуация в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Украинские власти, выгоняя монахов из Киево-Печерской лавры, "открыто и методично" пытаются уничтожить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Ранее Союз православных журналистов сообщил, что министерство культуры Украины намерено до 23 февраля блокировать доступ монахов ко всем храмам Киево-Печерской лавры и передать их в собственность раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Назначенный ПЦУ "наместник" Киево-Печерской лавры Авраамий (Лотыш) считает, что монастырь может стать приютом для украинских военных.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
МИД призвал США обратить внимание на ситуацию с христианами на Украине
Вчера, 13:09
"Действия киевской власти против Украинской православной церкви в очередной раз перешли все границы здравого смысла. Монахов выгоняют из последних оставшихся для богослужений и молитвы храмов Киево-Печерской лавры. То, что украинская власть декларирует как приверженность демократии и свободе вероисповедания, прямо противоположно тому, что она делает, открыто и методично пытаясь уничтожить единственную каноническую Церковь Украины", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
Во вторник адвокат Никита Чекман, представляющий интересы канонической Украинской православной церкви, сообщил, что сотрудники заповедника "Киево-Печерская лавра" срезают замки с Крестовоздвиженского и Теплого храмов Нижней лавры и блокируют к ним доступ монахов.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке. От монахов потребовали покинуть лавру 29 марта 2023 года. В УПЦ назвали односторонний разрыв договора незаконным и подали в суд. Разбирательство по делу продолжается. Тем не менее государство в лице национального заповедника "Киево-Печерская лавра" отобрало у монахов множество корпусов монастыря, запретило духовенству УПЦ служить в самых больших храмах лавры, а также собирается "провести ревизию".
Полицейские автомобили возле входа в Ближние пещеры Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
У мощей святых в Киево-Печерской лавре планируют взять образцы ДНК
28 марта 2025, 09:20
 
