Лавров прокомментировал требование к Ирану отказаться от обогащения урана - РИА Новости, 18.02.2026
23:28 18.02.2026
Лавров прокомментировал требование к Ирану отказаться от обогащения урана
в мире
иран
россия
женева (город)
сергей лавров
в мире, иран, россия, женева (город), сергей лавров
В мире, Иран, Россия, Женева (город), Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Требование к Ирану полностью отказаться от прав на обогащение урана в любых целях некорректно, оно противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В рамках возобновившихся в Женеве переговоров между Ираном и США при посредничестве Султаната Оман звучит некорректно поставленный вопрос о том, что Иран должен вообще отказаться от своих прав на обогащение урана в любых целях – либо полностью отказаться, либо категорически сократить свою ракетную программу и перестать оказывать влияние на какие-либо политические силы в регионе. Первое требование противоречит ДНЯО. У Ирана есть права на мирное обогащение урана", — сказал он в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции на XVII саммите БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Россия готова вывозить излишки обогащенного урана из Ирана, заявил Лавров
7 июля 2025, 18:58
 
В миреИранРоссияЖенева (город)Сергей Лавров
 
 
