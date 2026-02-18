https://ria.ru/20260218/lavrov-2075340203.html
Лавров прокомментировал требование к Ирану отказаться от обогащения урана
Лавров прокомментировал требование к Ирану отказаться от обогащения урана - РИА Новости, 18.02.2026
Лавров прокомментировал требование к Ирану отказаться от обогащения урана
Требование к Ирану полностью отказаться от прав на обогащение урана в любых целях некорректно, оно противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия,... РИА Новости, 18.02.2026
Лавров прокомментировал требование к Ирану отказаться от обогащения урана
Лавров назвал некорректным требование к Ирану отказаться от урана