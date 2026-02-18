Лавров заявил, что Европа деградировала

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Европа деградировала, однако там сохранились "здравые голоса", готовые общаться с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Европа деградировала. Но там есть здравые голоса. Кто хочет с нами общаться, – пожалуйста. Мы принимали в Москве и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Это разумные, прагматичные люди, думающие об интересах своих стран и народов", — сказал министр в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
Он подчеркнул, что те, кто пытается внести Венгрию и Словакию в список "пособников "путинского режима", думают не о своих странах, а о своих политических амбициях, при этом, вероятно, ностальгируя по временам, когда "их предки вели Европу к нацизму, либо будучи в гитлеровских структурах, либо живя в тех странах, в которых Гитлер почти всех поставил под ружье для нападения на Советский Союз".
"И ненависть, и такая, знаете, обида, что тогда не победили, но сейчас победим. Они же вот об этом говорят", - резюмировал Лавров.
