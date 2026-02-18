https://ria.ru/20260218/lavrov-2075339020.html
Лавров заявил о росте туристического потока из Саудовской Аравии и ОАЭ
Лавров заявил о росте туристического потока из Саудовской Аравии и ОАЭ - РИА Новости, 18.02.2026
Лавров заявил о росте туристического потока из Саудовской Аравии и ОАЭ
Туристический поток из Саудовской Аравии и ОАЭ в Россию растет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.02.2026
Лавров заявил о росте туристического потока из Саудовской Аравии и ОАЭ
Лавров: Турпоток из Саудовской Аравии и ОАЭ в Россию растет
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Туристический поток из Саудовской Аравии и ОАЭ в Россию растет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас со многими странами безвизовый режим. Туристический поток из Саудовской Аравии
и ОАЭ
в Россию
растет, и растет поток из России в страны Персидского залива", - сказал Лавров
в интервью телеканалу "Аль-Арабия"
.
По мнению министра, все арабские города красивые, но больше всего ему нравятся Эр-Рияд
, Абу-Даби
, Доха
, Маскат
.
"Не хочу никого обидеть, но это на самом деле страны, которые процветают. Да, благодаря природным богатствам (которые долгое время никто не обнаруживал), но эти природные богатства действительно используются во благо народа и во благо развития международного сотрудничества. Это очень благородная задача, и мы обязательно будем продолжать дружить, продолжать друг к другу ездить", - добавил Лавров.