Лавров заявил о росте туристического потока из Саудовской Аравии и ОАЭ - РИА Новости, 18.02.2026
23:21 18.02.2026
Лавров заявил о росте туристического потока из Саудовской Аравии и ОАЭ
Туристический поток из Саудовской Аравии и ОАЭ в Россию растет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров заявил о росте туристического потока из Саудовской Аравии и ОАЭ

Лавров: Турпоток из Саудовской Аравии и ОАЭ в Россию растет

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Туристический поток из Саудовской Аравии и ОАЭ в Россию растет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас со многими странами безвизовый режим. Туристический поток из Саудовской Аравии и ОАЭ в Россию растет, и растет поток из России в страны Персидского залива", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
По мнению министра, все арабские города красивые, но больше всего ему нравятся Эр-Рияд, Абу-Даби, Доха, Маскат.
"Не хочу никого обидеть, но это на самом деле страны, которые процветают. Да, благодаря природным богатствам (которые долгое время никто не обнаруживал), но эти природные богатства действительно используются во благо народа и во благо развития международного сотрудничества. Это очень благородная задача, и мы обязательно будем продолжать дружить, продолжать друг к другу ездить", - добавил Лавров.
