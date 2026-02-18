Лавров заявил о необходимости создания палестинского государства

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Российская сторона убеждена, что без создания палестинского государства покоя и стабильности в регионе Ближнего Востока не будет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Убеждены, что без создания палестинского государства покоя и стабильности там (в ближневосточном регионе - ред.) не будет", — сказал министр в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
Лавров добавил, что без урегулирования первопричин конфликта, невозможно будет решить арабо-израильский кризис.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий выступает источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское государство.
Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
