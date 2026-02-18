https://ria.ru/20260218/lavrov-2075333705.html
Лавров предупредил о последствиях нового удара по Ирану
Лавров предупредил о последствиях нового удара по Ирану
Лавров предупредил о последствиях нового удара по Ирану
Новый удар по Ирану имел бы нехорошие последствия для региона и России, а предыдущие атаки, проведенные США и Израилем, создали реальные риски ядерного...
Лавров предупредил о последствиях нового удара по Ирану
Лавров: последствия нового удара по Ирану для региона и РФ были бы нехорошими
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Новый удар по Ирану имел бы нехорошие последствия для региона и России, а предыдущие атаки, проведенные США и Израилем, создали реальные риски ядерного инцидента, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Последствия нехорошие. Удары по Ирану уже были: по ядерным объектам, находящимся под контролем МАГАТЭ. Насколько мы можем судить, были реальные риски ядерного инцидента. Сейчас, судя по данным наших иранских коллег, ситуация более-менее нормальная, но удары по ядерным объектам заставили иранцев думать о физической защите ядерных материалов, которые, повторю, находятся под контролем агентства и "трогать" которые было нельзя", - сказал Лавров в интервью каналу "Аль-Арабия"
, отвечая на вопрос о возможных последствиях нового удара для РФ и региона.
Министр с сожалением отметил, что Израиль
и США
все равно пошли на это и вместе с созданием физических рисков подорвали авторитет МАГАТЭ
и Договора о нераспространении ядерного оружия, обязательность которого для себя Иран
всегда подчеркивал.
Израиль в ночь на 13 июня 2025 года начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ.