Рейтинг@Mail.ru
Лавров предупредил о последствиях нового удара по Ирану - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:51 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/lavrov-2075333705.html
Лавров предупредил о последствиях нового удара по Ирану
Лавров предупредил о последствиях нового удара по Ирану - РИА Новости, 18.02.2026
Лавров предупредил о последствиях нового удара по Ирану
Новый удар по Ирану имел бы нехорошие последствия для региона и России, а предыдущие атаки, проведенные США и Израилем, создали реальные риски ядерного... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T22:51:00+03:00
2026-02-18T22:51:00+03:00
в мире
иран
россия
сша
сергей лавров
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136527/61/1365276147_0:273:3076:2003_1920x0_80_0_0_e95a7af8588f38a8181e4a73d59c35fa.jpg
https://ria.ru/20260218/shtaty-2074801945.html
иран
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136527/61/1365276147_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_229d6a57684012816a83e160536c2c6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, сша, сергей лавров, магатэ
В мире, Иран, Россия, США, Сергей Лавров, МАГАТЭ
Лавров предупредил о последствиях нового удара по Ирану

Лавров: последствия нового удара по Ирану для региона и РФ были бы нехорошими

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Новый удар по Ирану имел бы нехорошие последствия для региона и России, а предыдущие атаки, проведенные США и Израилем, создали реальные риски ядерного инцидента, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Последствия нехорошие. Удары по Ирану уже были: по ядерным объектам, находящимся под контролем МАГАТЭ. Насколько мы можем судить, были реальные риски ядерного инцидента. Сейчас, судя по данным наших иранских коллег, ситуация более-менее нормальная, но удары по ядерным объектам заставили иранцев думать о физической защите ядерных материалов, которые, повторю, находятся под контролем агентства и "трогать" которые было нельзя", - сказал Лавров в интервью каналу "Аль-Арабия", отвечая на вопрос о возможных последствиях нового удара для РФ и региона.
Министр с сожалением отметил, что Израиль и США все равно пошли на это и вместе с созданием физических рисков подорвали авторитет МАГАТЭ и Договора о нераспространении ядерного оружия, обязательность которого для себя Иран всегда подчеркивал.
Израиль в ночь на 13 июня 2025 года начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Штаты будут бить по России и Китаю через Иран
Вчера, 08:00
 
В миреИранРоссияСШАСергей ЛавровМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала