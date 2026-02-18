Лавров предупредил о последствиях нового удара по Ирану

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Новый удар по Ирану имел бы нехорошие последствия для региона и России, а предыдущие атаки, проведенные США и Израилем, создали реальные риски ядерного инцидента, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Израиль в ночь на 13 июня 2025 года начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ.