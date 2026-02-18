https://ria.ru/20260218/lavrov-2075332733.html
Лавров рассказал, какой хотел бы видеть Россию через 10 лет
Лавров рассказал, какой хотел бы видеть Россию через 10 лет - РИА Новости, 18.02.2026
Лавров рассказал, какой хотел бы видеть Россию через 10 лет
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что через десять лет хотел бы видеть Россию здоровой, богатой и самостоятельной. РИА Новости, 18.02.2026
россия
Лавров рассказал, какой хотел бы видеть Россию через 10 лет
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что через десять лет хотел бы видеть Россию здоровой, богатой и самостоятельной.
"Здоровой, богатой, самостоятельной. Россия
– это цивилизация. Она не такая древняя, как целый ряд других цивилизаций: китайская, индийская, османская. С арабами мы примерно одного возраста. Поэтому, наверное, это дополнительный фактор для взаимных симпатий", - сказал Лавров
в интервью телеканалу "Аль-Арабия", отвечая на соответствующий вопрос.
Министр выразил уверенность, что славная и одновременно кровопролитная история России, история побед страны сохранится в генетическом коде русского народа.
"Надеюсь, что этот генетический код будет нацелен на то, чтобы добиваться побед в конкурентной борьбе", - добавил Лавров.