Лавров рассказал, какой хотел бы видеть Россию через 10 лет

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что через десять лет хотел бы видеть Россию здоровой, богатой и самостоятельной.

"Здоровой, богатой, самостоятельной. Россия – это цивилизация. Она не такая древняя, как целый ряд других цивилизаций: китайская, индийская, османская. С арабами мы примерно одного возраста. Поэтому, наверное, это дополнительный фактор для взаимных симпатий", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия", отвечая на соответствующий вопрос.

Министр выразил уверенность, что славная и одновременно кровопролитная история России, история побед страны сохранится в генетическом коде русского народа.