Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал, какой хотел бы видеть Россию через 10 лет - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:45 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/lavrov-2075332733.html
Лавров рассказал, какой хотел бы видеть Россию через 10 лет
Лавров рассказал, какой хотел бы видеть Россию через 10 лет - РИА Новости, 18.02.2026
Лавров рассказал, какой хотел бы видеть Россию через 10 лет
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что через десять лет хотел бы видеть Россию здоровой, богатой и самостоятельной. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T22:45:00+03:00
2026-02-18T22:45:00+03:00
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_5258841dca54fd67ebd5d42744750c52.jpg
https://ria.ru/20260218/lavrov-2075331662.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_742c6868ee0ced7a0d7df7c9fa68e467.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей лавров
Россия, Сергей Лавров
Лавров рассказал, какой хотел бы видеть Россию через 10 лет

Лавров заявил, что хотел бы видеть Россию через 10 лет самостоятельной и богатой

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что через десять лет хотел бы видеть Россию здоровой, богатой и самостоятельной.
"Здоровой, богатой, самостоятельной. Россия – это цивилизация. Она не такая древняя, как целый ряд других цивилизаций: китайская, индийская, османская. С арабами мы примерно одного возраста. Поэтому, наверное, это дополнительный фактор для взаимных симпатий", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия", отвечая на соответствующий вопрос.
Министр выразил уверенность, что славная и одновременно кровопролитная история России, история побед страны сохранится в генетическом коде русского народа.
"Надеюсь, что этот генетический код будет нацелен на то, чтобы добиваться побед в конкурентной борьбе", - добавил Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Россия дорожит отношениями с Сирией, заявил Лавров
Вчера, 22:38
 
РоссияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала