Лавров рассказал, как смена часовых поясов влияет на его здоровье
22:39 18.02.2026
Лавров рассказал, как смена часовых поясов влияет на его здоровье
Лавров рассказал, как смена часовых поясов влияет на его здоровье
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что частая смена часовых поясов не влияет на его здоровье. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T22:39:00+03:00
2026-02-18T22:39:00+03:00
здоровье - общество
россия
сергей лавров
здоровье - общество, россия, сергей лавров
Здоровье - Общество, Россия, Сергей Лавров
Лавров рассказал, как смена часовых поясов влияет на его здоровье

Лавров: частая смена часовых поясов не влияет на здоровье

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что частая смена часовых поясов не влияет на его здоровье.
"Сплю я ночью, в том числе и в самолете. У меня выработалась привычка, если хотите. Многие не могут спать при перелете в другой часовой пояс, особенно, когда этих часовых поясов много. У меня как-то получается спать по времени того государства, где я нахожусь. Так что, спасибо маме с папой, пока на здоровье особо не жалуюсь", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Лавров раскрыл, что на самом деле сказал наступившей ему на ногу девушке
28 июля 2025, 13:26
 
Здоровье - ОбществоРоссияСергей Лавров
 
 
