https://ria.ru/20260218/lavrov-2075331787.html
Лавров рассказал, как смена часовых поясов влияет на его здоровье
Лавров рассказал, как смена часовых поясов влияет на его здоровье - РИА Новости, 18.02.2026
Лавров рассказал, как смена часовых поясов влияет на его здоровье
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что частая смена часовых поясов не влияет на его здоровье. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T22:39:00+03:00
2026-02-18T22:39:00+03:00
2026-02-18T22:39:00+03:00
здоровье - общество
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_72616b2a793be48cfa7824871e687af9.jpg
https://ria.ru/20250728/lavrov-2031918532.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_edb2039f3f2f8505816228a9929b59a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, сергей лавров
Здоровье - Общество, Россия, Сергей Лавров
Лавров рассказал, как смена часовых поясов влияет на его здоровье
Лавров: частая смена часовых поясов не влияет на здоровье