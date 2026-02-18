https://ria.ru/20260218/lavrov-2075331662.html
Россия дорожит отношениями с Сирией, заявил Лавров
в мире
россия
сирия
москва
сергей лавров
россия
сирия
москва
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Россия дорожит отношениями с Сирийской Арабской Республикой, основанными на принципах взаимного уважения и взаимной выгоды, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Взаимное уважение, взаимная выгода – это принципы, лежащие в основе наших отношений с Сирийской Арабской Республикой с самого начала, с её образования. Дорожим этими отношениями", - сказал министр в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
Лавров
отметил, что у отношений России
и Сирии
богатое наследство, Москва
помогала в строительстве промышленных объектов и реализации образовательных проектов в Дамаске
.
"Сирийский народ об этом помнит. Когда бываем там, когда принимаем сирийских коллег в Российской Федерации, видим, что эти чувства не искусственные. Они идут от народа. Всячески отвечаем взаимностью", - добавил министр.