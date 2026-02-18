Рейтинг@Mail.ru
Россия дорожит отношениями с Сирией, заявил Лавров - РИА Новости, 18.02.2026
22:38 18.02.2026
Россия дорожит отношениями с Сирией, заявил Лавров
в мире
россия
сирия
москва
сергей лавров
в мире, россия, сирия, москва, сергей лавров
В мире, Россия, Сирия, Москва, Сергей Лавров
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Россия дорожит отношениями с Сирийской Арабской Республикой, основанными на принципах взаимного уважения и взаимной выгоды, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Взаимное уважение, взаимная выгода – это принципы, лежащие в основе наших отношений с Сирийской Арабской Республикой с самого начала, с её образования. Дорожим этими отношениями", - сказал министр в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
Лавров отметил, что у отношений России и Сирии богатое наследство, Москва помогала в строительстве промышленных объектов и реализации образовательных проектов в Дамаске.
"Сирийский народ об этом помнит. Когда бываем там, когда принимаем сирийских коллег в Российской Федерации, видим, что эти чувства не искусственные. Они идут от народа. Всячески отвечаем взаимностью", - добавил министр.
Лавров рассказал о контактах с Саудовской Аравией по "Интервидению-2026"
