Россия дорожит отношениями с Сирией, заявил Лавров

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Россия дорожит отношениями с Сирийской Арабской Республикой, основанными на принципах взаимного уважения и взаимной выгоды, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Взаимное уважение, взаимная выгода – это принципы, лежащие в основе наших отношений с Сирийской Арабской Республикой с самого начала, с её образования. Дорожим этими отношениями", - сказал министр в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

Лавров отметил, что у отношений России Сирии богатое наследство, Москва помогала в строительстве промышленных объектов и реализации образовательных проектов в Дамаске