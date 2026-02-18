Лавров высказался о возможности эвакуация палестинцев из Газы

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Если палестинцев из сектора Газа эвакуируют для реконструкции полуэксклава, то им должны быть даны гарантии, что они смогут вернуться обратно в Газу, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Нужно восстановить Газу, которая полностью разрушена. Наверное, придётся куда-то переселять палестинцев, потому что там сейчас жить невозможно. Но должны быть гарантии, что они вернутся, что в Газе будет жильё, что будут быстро восстановлены объекты инфраструктуры, жизнеобеспечения", - сказал министр в интервью телеканалу "Аль-Арабия".