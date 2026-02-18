Рейтинг@Mail.ru
Лавров высказался о возможности эвакуация палестинцев из Газы - РИА Новости, 18.02.2026
22:34 18.02.2026
Лавров высказался о возможности эвакуация палестинцев из Газы
Лавров высказался о возможности эвакуация палестинцев из Газы - РИА Новости, 18.02.2026
Лавров высказался о возможности эвакуация палестинцев из Газы
Если палестинцев из сектора Газа эвакуируют для реконструкции полуэксклава, то им должны быть даны гарантии, что они смогут вернуться обратно в Газу, заявил... РИА Новости, 18.02.2026
в мире
россия
сша
китай
сергей лавров
дональд трамп
оон
россия
сша
китай
в мире, россия, сша, китай, сергей лавров, дональд трамп, оон
В мире, Россия, США, Китай, Сергей Лавров, Дональд Трамп, ООН
Лавров высказался о возможности эвакуация палестинцев из Газы

Лавров: эвакуация палестинцев из Газы возможна лишь с гарантией их возвращения​

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани в Москве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Если палестинцев из сектора Газа эвакуируют для реконструкции полуэксклава, то им должны быть даны гарантии, что они смогут вернуться обратно в Газу, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Нужно восстановить Газу, которая полностью разрушена. Наверное, придётся куда-то переселять палестинцев, потому что там сейчас жить невозможно. Но должны быть гарантии, что они вернутся, что в Газе будет жильё, что будут быстро восстановлены объекты инфраструктуры, жизнеобеспечения", - сказал министр в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
Лавров отметил, что это связано с тем, что подавляющее большинство палестинцев хотели бы жить там, где они родились и где жили их предки.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Лавров заявил, что ему некогда беспокоиться
В миреРоссияСШАКитайСергей ЛавровДональд ТрампООН
 
 
Заголовок открываемого материала