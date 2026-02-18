https://ria.ru/20260218/lavrov-2075330396.html
Лавров заявил, что ему некогда беспокоиться
Лавров заявил, что ему некогда беспокоиться - РИА Новости, 18.02.2026
Лавров заявил, что ему некогда беспокоиться
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ему некогда и не о чем беспокоиться, так как у него много работы. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T22:33:00+03:00
2026-02-18T22:33:00+03:00
2026-02-18T22:41:00+03:00
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072283348_0:86:2799:1660_1920x0_80_0_0_fdac1487ac10c02dcb8ed2969ccab4e3.jpg
https://ria.ru/20260218/netanjahu-2075328640.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072283348_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_d7e561a3ec60579107db8edcac9b0616.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров
Лавров заявил, что ему некогда беспокоиться
Лавров: мне некогда беспокоиться, у меня много работы