https://ria.ru/20260218/lavrov-2075329112.html
Лавров назвал препятствие на пути к разрешению конфликта на Украине
Лавров назвал препятствие на пути к разрешению конфликта на Украине - РИА Новости, 18.02.2026
Лавров назвал препятствие на пути к разрешению конфликта на Украине
Препятствие на пути к разрешению конфликта вокруг Украины - режим, обосновавшийся в Киеве с 2014 года, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T22:28:00+03:00
2026-02-18T22:28:00+03:00
2026-02-18T22:28:00+03:00
в мире
франция
германия
украина
сергей лавров
виктор янукович
ангела меркель
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_5258841dca54fd67ebd5d42744750c52.jpg
https://ria.ru/20260218/lavrov-2075328199.html
https://ria.ru/20260218/es-2075328359.html
франция
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_742c6868ee0ced7a0d7df7c9fa68e467.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, германия, украина, сергей лавров, виктор янукович, ангела меркель, евросоюз, оон, мирный план сша по украине
В мире, Франция, Германия, Украина, Сергей Лавров, Виктор Янукович, Ангела Меркель, Евросоюз, ООН, Мирный план США по Украине
Лавров назвал препятствие на пути к разрешению конфликта на Украине
Лавров: препятствием на пути к урегулированию на Украине является киевский режим