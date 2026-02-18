Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал препятствие на пути к разрешению конфликта на Украине
22:28 18.02.2026
Лавров назвал препятствие на пути к разрешению конфликта на Украине
Лавров назвал препятствие на пути к разрешению конфликта на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Препятствие на пути к разрешению конфликта вокруг Украины - режим, обосновавшийся в Киеве с 2014 года, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Главное препятствие – это режим, обосновавшийся в Киеве с 2014 года, который совершил госпереворот, захватил власть, разорвал договоренности, достигнутые с помощью Франции, Германии, Польши в феврале 2014 года", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Россия не хочет и не ищет войны, заявил Лавров
Вчера, 22:22
По словам министра, вместо подготовки к выборам, проведение которых было согласовано при гарантиях Евросоюза, на Украине захватили правительственные здания и стали охотиться за тогдашним президентом Виктором Януковичем, чтобы его ликвидировать.
Лавров подчеркнул, что после госпереворота жители Крыма и Донбасса, отказавшиеся признать его итоги, столкнулись с тем, что против них начали войну, использовав армию.
Глава внешнеполитического ведомства также напомнил о судьбе Минских договоренностей, которые продвигал ЕС в лице Германии и Франции.
"Их единогласно одобрили в Совете Безопасности ООН. Потом бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд признались, что не собирались ничего выполнять. Им нужно было выиграть время", - подытожил Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Европа находится в истерике, заявил Лавров
Вчера, 22:23
 
В миреФранцияГерманияУкраинаСергей ЛавровВиктор ЯнуковичАнгела МеркельЕвросоюзООНМирный план США по Украине
 
 
