Россия не хочет и не ищет войны, заявил Лавров

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия не хочет и не ищет войны, надеется, что в Европе возобладают силы, которые беспокоятся о своих национальных интересах, гражданах и об их благополучии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Войн мы не ищем, войн мы не хотим. Но если наши европейские соседи вместо того, чтобы понять свои ошибки и понять, что жить нам все равно вместе придется, если вместо этого понимания они будут готовить войну против нас, как они и объявляют, то президент России Владимир Владимирович Путин не раз на эту тему высказывался и напоминал, что на Украине мы ведем специальную военную операцию, а если они хотят войны, то это будет совсем другая война и совсем другими средствами", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
"Надеюсь, что этот политический класс, который сейчас захватил власть в европейских столицах, особенно в Брюсселе, где управляют никем не избранные бюрократы – высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, генсек НАТО Марк Рютте (кстати, их можно местами поменять, ничего не изменится), сойдет с дорожки и возобладают силы, которые беспокоятся о национальных интересах, о своих гражданах, об их благополучии. С такими силами нам наверняка будет о чем говорить и договариваться", - добавил он.