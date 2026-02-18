Рейтинг@Mail.ru
Россия не хочет и не ищет войны, заявил Лавров - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:22 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/lavrov-2075328199.html
Россия не хочет и не ищет войны, заявил Лавров
Россия не хочет и не ищет войны, заявил Лавров - РИА Новости, 18.02.2026
Россия не хочет и не ищет войны, заявил Лавров
Россия не хочет и не ищет войны, надеется, что в Европе возобладают силы, которые беспокоятся о своих национальных интересах, гражданах и об их благополучии,... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T22:22:00+03:00
2026-02-18T22:22:00+03:00
в мире
россия
европа
украина
сергей лавров
кайя каллас
марк рютте
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072283348_0:86:2799:1660_1920x0_80_0_0_fdac1487ac10c02dcb8ed2969ccab4e3.jpg
https://ria.ru/20260218/zapad-2075142570.html
россия
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072283348_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_d7e561a3ec60579107db8edcac9b0616.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, украина, сергей лавров, кайя каллас, марк рютте, евросоюз, нато
В мире, Россия, Европа, Украина, Сергей Лавров, Кайя Каллас, Марк Рютте, Евросоюз, НАТО
Россия не хочет и не ищет войны, заявил Лавров

Лавров заявил, что Россия не хочет и не ищет войны

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия не хочет и не ищет войны, надеется, что в Европе возобладают силы, которые беспокоятся о своих национальных интересах, гражданах и об их благополучии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«

"Войн мы не ищем, войн мы не хотим. Но если наши европейские соседи вместо того, чтобы понять свои ошибки и понять, что жить нам все равно вместе придется, если вместо этого понимания они будут готовить войну против нас, как они и объявляют, то президент России Владимир Владимирович Путин не раз на эту тему высказывался и напоминал, что на Украине мы ведем специальную военную операцию, а если они хотят войны, то это будет совсем другая война и совсем другими средствами", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

"Надеюсь, что этот политический класс, который сейчас захватил власть в европейских столицах, особенно в Брюсселе, где управляют никем не избранные бюрократы – высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, генсек НАТО Марк Рютте (кстати, их можно местами поменять, ничего не изменится), сойдет с дорожки и возобладают силы, которые беспокоятся о национальных интересах, о своих гражданах, об их благополучии. С такими силами нам наверняка будет о чем говорить и договариваться", - добавил он.
Алексей Ерхов - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Запад готовится к большой европейской войне, заявил посол России
Вчера, 11:11
 
В миреРоссияЕвропаУкраинаСергей ЛавровКайя КалласМарк РюттеЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала