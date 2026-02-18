Лавров подтвердил поддержку Кубе в ее требовании прекращения блокады США

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей подтвердил неизменную поддержку Гаваны в ее требовании прекращения торгово-экономической и финансовой блокады США, сообщили в российском дипведомстве.