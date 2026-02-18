https://ria.ru/20260218/lavrov-2075278712.html
Лавров подтвердил поддержку Кубе в ее требовании прекращения блокады США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей подтвердил неизменную поддержку Гаваны в ее требовании... РИА Новости, 18.02.2026
