18:02 18.02.2026 (обновлено: 18:06 18.02.2026)
Лавров подтвердил поддержку Кубе в ее требовании прекращения блокады США
Лавров подтвердил поддержку Кубе в ее требовании прекращения блокады США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей подтвердил неизменную поддержку Гаваны в ее требовании... РИА Новости, 18.02.2026
Лавров подтвердил поддержку Кубе в ее требовании прекращения блокады США

Лавров во время переговоров поддержал требование Кубы о прекращении блокады США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья во время встречи в Москве
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей подтвердил неизменную поддержку Гаваны в ее требовании прекращения торгово-экономической и финансовой блокады США, сообщили в российском дипведомстве.
"Подтверждена неизменная поддержка Гаваны в ее справедливом требовании безотлагательного прекращения американской торгово-экономической и финансовой блокады, исключения Кубы из списка госдеповского государств-"спонсоров" терроризма", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров глав МИД.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья во время встречи. 18 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Куба остается важным союзником России, заявил Медведев
КубаСШАРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровВ миреГаванаБруно Родригес Паррилья
 
 
