Лавров и глава МИД Кубы подтвердили укрепление союзнических отношений
Глава МИД РФ Сергей Лавров и его кубинский коллега Бруно Эдуардо Родригес Паррилья на переговорах в Москве подтвердили готовность к продолжению укрепления... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T17:58:00+03:00
