Рейтинг@Mail.ru
Лавров и глава МИД Кубы подтвердили укрепление союзнических отношений - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 18.02.2026 (обновлено: 18:18 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/lavrov-2075277553.html
Лавров и глава МИД Кубы подтвердили укрепление союзнических отношений
Лавров и глава МИД Кубы подтвердили укрепление союзнических отношений - РИА Новости, 18.02.2026
Лавров и глава МИД Кубы подтвердили укрепление союзнических отношений
Глава МИД РФ Сергей Лавров и его кубинский коллега Бруно Эдуардо Родригес Паррилья на переговорах в Москве подтвердили готовность к продолжению укрепления... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T17:58:00+03:00
2026-02-18T18:18:00+03:00
в мире
россия
куба
москва
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075188588_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_3341d00427483905758d1963e206e84c.jpg
https://ria.ru/20260218/peskov-2075165207.html
россия
куба
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075188588_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_6a771f20dab95b8ab0fb88bde15d6372.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, куба, москва, сергей лавров
В мире, Россия, Куба, Москва, Сергей Лавров
Лавров и глава МИД Кубы подтвердили укрепление союзнических отношений

Лавров и глава МИД Кубы подтвердили укрепление союзнических отношений

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его кубинский коллега Бруно Эдуардо Родригес Паррилья на переговорах в Москве подтвердили готовность к продолжению укрепления союзнических отношений стратегического партнерства по всем направлениям и обменялись мнениями по сюжетам глобальной повести дня, сообщили в российском дипведомстве.
"В ходе встречи, прошедшей в традиционно дружественной и доверительной атмосфере, главы внешнеполитических ведомств подтвердили готовность к продолжению укрепления союзнических отношений стратегического партнерства по всему спектру направлений. Обменялись мнениями по актуальным сюжетам глобальной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Песков рассказал о помощи Кубе
Вчера, 12:24
 
В миреРоссияКубаМоскваСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала