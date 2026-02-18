Сотрудничество России и Кубы не представляет угрозу для США, заявил Лавров

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия отвергает обвинения в том, что сотрудничество Москвы и Гаваны якобы представляет угрозу для США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Они выпустили специальный указ о том, что Куба представляет угрозу США. В этом же указе было написано, что эту угрозу усугубляет сотрудничество с нами, с Россией, которую назвали в этом указе враждебным и злонамеренным государством", - добавил министр.