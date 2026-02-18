https://ria.ru/20260218/lavrov-2075188329.html
Лавров призвал США воздержаться от планов морской блокады Кубы
Лавров призвал США воздержаться от планов морской блокады Кубы - РИА Новости, 18.02.2026
Лавров призвал США воздержаться от планов морской блокады Кубы
Россия призывает США воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T13:26:00+03:00
2026-02-18T13:26:00+03:00
2026-02-18T13:55:00+03:00
в мире
россия
куба
сша
сергей лавров
бруно родригес паррилья
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075197691_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e7b32b98d9d96a8b1eb40ea7ddc51841.jpg
https://ria.ru/20260218/peskov-2075165207.html
россия
куба
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075197691_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_a43d52f702b80a8418b5790778c0968b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, куба, сша, сергей лавров, бруно родригес паррилья
В мире, Россия, Куба, США, Сергей Лавров, Бруно Родригес Паррилья
Лавров призвал США воздержаться от планов морской блокады Кубы
Лавров призвал США воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы