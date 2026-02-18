https://ria.ru/20260218/lavina-2075099804.html
В Калифорнии группа из 16 лыжников попала под лавину
В Калифорнии группа из 16 лыжников попала под лавину - РИА Новости, 18.02.2026
В Калифорнии группа из 16 лыжников попала под лавину
Группа из 16 лыжников попала под лавину в горах штата Калифорния в США, по меньшей мере шесть человек выжили, судьба остальных пока не известна, сообщили в... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T04:07:00+03:00
2026-02-18T04:07:00+03:00
2026-02-18T04:07:00+03:00
в мире
калифорния
сша
невада
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155145/66/1551456624_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4bfcd452d73047bfc6f13ce42ff80fb5.jpg
https://ria.ru/20260208/lavina-2073016342.html
калифорния
сша
невада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155145/66/1551456624_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0e48219371d0a1f9d95819a297c24c00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, калифорния, сша, невада, facebook
В мире, Калифорния, США, Невада, Facebook
В Калифорнии группа из 16 лыжников попала под лавину
В Калифорнии под лавину попали 16 лыжников, судьба десяти из них не известна
НЬЮ-ЙОРК, 18 фев - РИА Новости. Группа из 16 лыжников попала под лавину в горах штата Калифорния в США, по меньшей мере шесть человек выжили, судьба остальных пока не известна, сообщили в местной полиции.
"Как минимум шесть лыжников пережили сход лавины и остаются на месте происшествия в ожидании спасения, остальные числятся пропавшими без вести", - сообщает полиция округа Невада в Facebook*.
Инцидент произошел в районе вершины Касл-Пик на севере штата Калифорния.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.