В Калифорнии группа из 16 лыжников попала под лавину - РИА Новости, 18.02.2026
04:07 18.02.2026
В Калифорнии группа из 16 лыжников попала под лавину
В Калифорнии группа из 16 лыжников попала под лавину
Группа из 16 лыжников попала под лавину в горах штата Калифорния в США, по меньшей мере шесть человек выжили, судьба остальных пока не известна, сообщили в... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T04:07:00+03:00
2026-02-18T04:07:00+03:00
В Калифорнии группа из 16 лыжников попала под лавину

В Калифорнии под лавину попали 16 лыжников, судьба десяти из них не известна

© Pixabay / SimonПоследствия схода лавины
Последствия схода лавины - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Pixabay / Simon
Последствия схода лавины. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 18 фев - РИА Новости. Группа из 16 лыжников попала под лавину в горах штата Калифорния в США, по меньшей мере шесть человек выжили, судьба остальных пока не известна, сообщили в местной полиции.
"Как минимум шесть лыжников пережили сход лавины и остаются на месте происшествия в ожидании спасения, остальные числятся пропавшими без вести", - сообщает полиция округа Невада в Facebook*.
Инцидент произошел в районе вершины Касл-Пик на севере штата Калифорния.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
