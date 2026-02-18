В Кузбассе выработали дополнительные меры по поручению замгенпрокурора

КЕМЕРОВО, 18 фев – РИА Новости. Дополнительные меры и следственно-оперативные мероприятия выработаны по поручению заместителя генпрокурора РФ Сергея Зайцева после пожара в сауне и заражения постояльцев психоневрологического интерната гриппом и пневмонией в кузбасском Прокопьевске, где погибли люди, сообщило управление ГП РФ по СФО

"Причины, обстоятельства и результаты расследования уголовных дел по фактам гибели несовершеннолетних во время пожара в здании сауны и пациентов Прокопьевского дома-интерната стали предметом детального рассмотрения в рамках состоявшегося накануне специального совещания с участием работников региональной прокуратуры, следственных и оперативных подразделений правоохранительных органов. Заместитель генпрокурора России заслушал доклады ответственных лиц, во взаимодействии с присутствующими были выработаны дополнительные следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, привлечение виновных лиц к ответственности", – сообщает управление по итогам визита Зайцева в Кузбасс.

Со ссылкой на замгенпрокурора подчеркивается, что необходимо принять дополнительные меры по недопущению таких трагических событий.

"Имевшиеся просчеты, в том числе установленные в рамках следствия, необходимо учесть при организации контрольно-надзорных мероприятий в отношении мест с массовым пребыванием людей, социальных и иных учреждений", – говорится в сообщении.