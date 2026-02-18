Рейтинг@Mail.ru
Kuwait Airways получила допуск к полетам в Россию
16:13 18.02.2026 (обновлено: 16:42 18.02.2026)
Kuwait Airways получила допуск к полетам в Россию
Kuwait Airways получила допуск к полетам в Россию
Авиакомпания Kuwait Airways получила допуск к полетам между Кувейтом и аэропортом "Домодедово" три раза в неделю с 16 марта, сообщили в Минтрансе. РИА Новости, 18.02.2026
Kuwait Airways получила допуск к полетам в Россию

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Авиакомпания Kuwait Airways получила допуск к полетам между Кувейтом и аэропортом "Домодедово" три раза в неделю с 16 марта, сообщили в Минтрансе.
Россию начнет летать национальный перевозчик Кувейта. К полетам между аэропортом Кувейт и московским "Домодедово" с 16 марта, трижды в неделю, допущена ближневосточная авиакомпания Kuwait Airways", - говорится в сообщении.
Авиаперевозчик планирует выполнять рейсы в основном на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777-300ER. Получение допуска стало результатом совместной работы Минтранса и Росавиации в интересах россиян и иностранных туристов.
Сейчас из России можно долететь прямыми рейсами в 41 страну, отметили в министерстве транспорта. Международные рейсы выполняют 61 зарубежная авиакомпания и 20 отечественных перевозчиков.
