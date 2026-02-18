https://ria.ru/20260218/kuvejt-2075242249.html
Kuwait Airways получила допуск к полетам в Россию
Авиакомпания Kuwait Airways получила допуск к полетам между Кувейтом и аэропортом "Домодедово" три раза в неделю с 16 марта, сообщили в Минтрансе. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T16:13:00+03:00
2026-02-18T16:13:00+03:00
2026-02-18T16:42:00+03:00
кувейт
россия
kuwait airways
домодедово (аэропорт)
кувейт
россия
Минтранс: Kuwait Airways получила допуск к полетам в Россию с 16 марта
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Авиакомпания Kuwait Airways получила допуск к полетам между Кувейтом и аэропортом "Домодедово" три раза в неделю с 16 марта, сообщили в Минтрансе.
Авиаперевозчик планирует выполнять рейсы в основном на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777-300ER. Получение допуска стало результатом совместной работы Минтранса и Росавиации в интересах россиян и иностранных туристов.
Сейчас из России можно долететь прямыми рейсами в 41 страну, отметили в министерстве транспорта. Международные рейсы выполняют 61 зарубежная авиакомпания и 20 отечественных перевозчиков.