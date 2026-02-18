Kuwait Airways получила допуск к полетам в Россию

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Авиакомпания Kuwait Airways получила допуск к полетам между Кувейтом и аэропортом "Домодедово" три раза в неделю с 16 марта, сообщили в Минтрансе.

"В Россию начнет летать национальный перевозчик Кувейта . К полетам между аэропортом Кувейт и московским " Домодедово " с 16 марта, трижды в неделю, допущена ближневосточная авиакомпания Kuwait Airways ", - говорится в сообщении.

Авиаперевозчик планирует выполнять рейсы в основном на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777-300ER. Получение допуска стало результатом совместной работы Минтранса и Росавиации в интересах россиян и иностранных туристов.