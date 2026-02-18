https://ria.ru/20260218/kursk-2075156327.html
Экс-замгубернатора Курской области этапируют в СИЗО региона
Обвиняемого в хищениях курского бывшего замгубернатора Алексея Дедова этапируют в Курск, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 18.02.2026
