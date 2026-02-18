Рейтинг@Mail.ru
Экс-замгубернатора Курской области этапируют в СИЗО региона
18.02.2026
Экс-замгубернатора Курской области этапируют в СИЗО региона
Экс-замгубернатора Курской области этапируют в СИЗО региона - РИА Новости, 18.02.2026
Экс-замгубернатора Курской области этапируют в СИЗО региона
Обвиняемого в хищениях курского бывшего замгубернатора Алексея Дедова этапируют в Курск, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 18.02.2026
происшествия
курск
курская область
алексей дедов
курск
курская область
Экс-замгубернатора Курской области этапируют в СИЗО региона

Экс-замгубернатора Дедова этапируют в СИЗО-1по Курской области

Алексей Дедов в зале суда
Алексей Дедов в зале суда. Архивное фото
КУРСК, 18 фев - РИА Новости. Обвиняемого в хищениях курского бывшего замгубернатора Алексея Дедова этапируют в Курск, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Перевести, этапировать ... В СИЗО-1 по Курской области для рассмотрения уголовного дела", - заявил судья.
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Строивший курские фортификации подрядчик не признал вину в хищениях
4 февраля, 17:41
 
Происшествия
 
 
