Путину рассказали о завершении строительства детской поликлиники на Кубани
Путину рассказали о завершении строительства детской поликлиники на Кубани
Новая детская поликлиника, построенная в станице Павловская Краснодарского края, оснащена современным оборудованием, которое позволит своевременно проводить... РИА Новости, 18.02.2026
Путину рассказали о завершении строительства новой детской поликлиники на Кубани