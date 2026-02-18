https://ria.ru/20260218/kuba-2075323016.html
Вопрос авиасообщения с Кубой сейчас прорабатывается, заявил Никитин
Вопрос авиасообщения с Кубой сейчас прорабатывается, заявил Никитин - РИА Новости, 18.02.2026
Вопрос авиасообщения с Кубой сейчас прорабатывается, заявил Никитин
Вопрос авиасообщения с Кубой сейчас прорабатывается, все зависит от возможности заправки самолетов, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин. РИА Новости, 18.02.2026
Никитин: вопрос авиасообщения с Кубой прорабатывается
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Вопрос авиасообщения с Кубой сейчас прорабатывается, все зависит от возможности заправки самолетов, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
"Это зависит от того, где мы сможем заправляться: либо на Кубе заправляться, если решится ситуация с топливом, либо в точке дозаправки, которая будет у нас. Пока это в проработке", - сказал Никитин журналистам.