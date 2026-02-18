Рейтинг@Mail.ru
Вопрос авиасообщения с Кубой сейчас прорабатывается, заявил Никитин
21:46 18.02.2026
Вопрос авиасообщения с Кубой сейчас прорабатывается, заявил Никитин
куба, россия, в мире
Куба, Россия, В мире
© РИА Новости / Фото Эдуарда ПесоваГавана, Куба
Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Фото Эдуарда Песова
Гавана, Куба. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Вопрос авиасообщения с Кубой сейчас прорабатывается, все зависит от возможности заправки самолетов, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
"Это зависит от того, где мы сможем заправляться: либо на Кубе заправляться, если решится ситуация с топливом, либо в точке дозаправки, которая будет у нас. Пока это в проработке", - сказал Никитин журналистам.
Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Путин оценил отношения России и Кубы
КубаРоссияВ мире
 
 
